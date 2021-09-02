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Корреспондент: Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей из Афганистана. Как передаёт «Корреспондент», Блинкен добавил, что американо-украинское партнёрство сейчас крепче, чем когда-либо, и США привержены светлому и процветающему будущему Украины.
Корреспондент: Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана
Reuters
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи американского президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей из Афганистана. Как пишет «Корреспондент», об этом говорится в заявлении Блинкена в Twitter.
 
«Было приятно присоединиться к встрече президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американо-украинское партнёрство крепче, чем когда-либо, и мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за её помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане», — написал Блинкен.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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