Корреспондент: Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана

18:27
NBC: не менее 22 человек погибли из-за урагана «Ида» в США
По меньшей мере 22 человека погибли в американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси из-за наводнений, вызванных ураганом «Ида».
18:23
Минск заявил об отказе Брюсселя проводить консультации по миграционной проблеме
Минск предлагает Брюсселю провести консультации по миграционной проблеме, однако Евросоюз отказывается, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей
18:21
Уткин отреагировал на слова Мутко про «Динамо Португалию» и лимит на легионеров
Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на слова бывшего президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, который высказался на тему возможной отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
18:15
Рогозин рассказал об элементах искусственного интеллекта у новой орбитальной станции
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе марафона «Новое Знание» рассказал об элементах искусственного интеллекта у новой орбитальной станции.
18:10
В Литве отмечено самое большое с мая число случаев коронавируса за сутки
В Литве зафиксировали антирекорд по суточному приросту инфицированных коронавирусом с мая 2021 года, прирост составил более 800 случаев.
18:10
Фетисов отреагировал на слова Лаврова о возможных попытках США красть российских спортсменов
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова о борьбе с допингом в США.
18:08
Жителей ХМАО предупредили о сильном ветре
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с, а также кратковременные дожди в течение нескольких дней.
18:07
Власти Крыма рассказали о развитии туротрасли в республике
В Министерстве курортов и туризма Крыма рассказали о развитии туротрасли в республике.
18:06
Порядка 63 млн россиян совершили путешествия по стране за семь месяцев этого года
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что порядка 63 млн россиян совершили путешествия по стране за семь месяцев текущего года.
18:02
Сервис Russpass составил рейтинг популярных туристических маршрутов России
Цифровой сервис Russpass составил рейтинг самых популярных туристических мест России в летний сезон 2021 года.
18:02
В Удмуртии началась прививочная кампания против гриппа
В Удмуртии началась ежегодная прививочная кампания против гриппа.
18:01
Учёный Ильяшенко рассказал о причинах исчезновения видов животных
Заведующий Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Валентин Ильяшенко рассказал о причинах исчезновения видов животных.
18:01
Опубликован рейтинг самых «ленивых» городов России
Сервис городской мобильности «Ситимобил» опубликовал результаты опроса, на основе которого был составлен рейтинг городов России с самыми ленивыми жителями.
18:00
Диетолог Мойсенко назвала ослабляющие иммунитет продукты
Диетолог Римма Мойсенко рассказала, от каких продуктов лучше воздержаться в осенне-зимний период.
18:00
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в пятницу, 3 сентября.
17:59
В Калининградской области артиллеристы Балтфлота провели учебные стрельбы
В Калининградской области артиллеристы Балтийского флота провели учебные стрельбы по полноразмерным мишеням, имитировавшим боевую технику и инженерные укрепления условного противника.
17:55
Аналитики «Тинькофф» исследовали траты школьников накануне 1 сентября
В рамках аналитического проекта Tinkoff Data «Тинькофф» провёл исследование трат школьников и их родителей в начале нового учебного года.
17:55
Суд в Киеве продлил домашний арест Медведчука до 31 октября
Печерский районный суд Киева принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста председателю политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку до 31 октября.
17:53
Боррель прокомментировал слова о силах реагирования в ЕС
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель опроверг сообщения СМИ о намерении Евросоюза создать силы быстрого реагирования численностью 50 тыс. человек.
17:49
Экономист Тюрина прокомментировала пенсионную политику России
Экономист Елена Тюрина прокомментировала пенсионную политику России.
17:49
Россия призывает международное сообщество ввести эмбарго на поставки оружия Украине
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает международное сообщество ввести эмбарго на поставки вооружений на Украину.
17:48
Семак рассказал, что часто повышает голос в раздевалке «Зенита»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что часто повышает голос на игроков в раздевалке.
17:44
МИД России предостерёг США от использования Украины в качестве антироссийского орудия
Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к печальным последствиям для Украины, заявили в российском Министерстве иностранных дел.
17:36
США объявили о выделении более $45 млн гуманитарной помощи Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи.
17:34
Вице-премьер Абрамченко рассказала о ситуации с лесными пожарами в России
Вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание по реализации поручений президента по повышению эффективности работы по сохранению лесов. Об этом сообщается на сайте правительства.
17:33
Семак назвал задачу «Зенита» в Лиге чемпионов
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о задачах клуба в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
17:32
Артиллеристы ВВО провели учения в Амурской области
Артиллеристы Восточного военного округа провели учения в Амурской области.
17:26
В Самаре нашли тело подозреваемого в сексуальном насилии над девочками мужчины
В окрестностях посёлка Винтай Красноглинского района города Самары следователи обнаружили тело местного жителя, подозреваемого в преступлениях сексуального характера в отношении двух девочек.
17:25
В Минобороны Испании заявили, что Европа получила тяжёлый урок в Афганистане
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Европа получила тяжёлый урок в Афганистане.
17:23
Пенсионеры Камчатки начали получать разовую выплату
Пенсионеры Камчатского края начали получать разовую выплату в размере 10 тыс. рублей.
17:22
СЭ: «Локомотив» заплатил ЦСКА за Марадишвили €7 млн
Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили перейдёт в столичный «Локомотив».
17:21
В Омской области ожидаются заморозки
ГУ МЧС России по Омской области сообщает, что в ночь на 3 сентября в Омской области ожидаются заморозки.
17:17
Рогозин заявил о планах развёртывания новой орбитальной станции через пять-шесть лет
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что начало развёртывания Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет.
17:15
Захарова заявила, что слова пресс-секретаря Союза журналистов Германии касательно лицензии RT шокируют
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что комментарий пресс-секретаря Союза журналистов Германии Хендрика Цернера относительно отказа властей Люксембурга в оформлении лицензии на спутниковое вещание немецкой версии российского телеканала RT шокирует.
17:10
Арустамян сообщил, что Марадишвили перейдёт из ЦСКА в «Локомотив»
Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили перейдёт в столичный «Локомотив».
17:02
Российский баскетболист Дёмин в 15 лет подписал контракт с «Реалом»
Российский разыгрывающий Егор Дёмин пополнил состав мадридского баскетбольного клуба «Реал».
17:00
СЭ: организация матча Россия — Хорватия может помочь увеличить посещаемость матчей РПЛ
Представители Роспотребнадзора, побывавшие на стадионе «Лужники» в Москве на матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Хорватии, на очень высоком уровне оценили обеспечение санитарной безопасности со стороны Российского футбольного союза (РФС).
17:00
МИД России осудил авиаудар США в Кабуле, в результате которого погибли мирные граждане
Россия осуждает неизбирательное применение силы США в Афганистане, в том числе авиаудар американского беспилотника в Кабуле, в результате которого погибли мирные жители. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
16:59
В Финляндии допустили отмену ограничений по коронавирусу в октябре
Премьер-министр Финляндии Санна Марин допустила, что большинство ограничений, введённых в стране из-за пандемии коронавируса, могут быть отменены уже в октябре.
16:54
В Киргизии начались мобилизационные учения «Юг-2021»
Мобилизационные учения «Юг-2021» начались в Ошской и Баткенской областях на юге Киргизии.
16:52
Нурмагомедов заявил, что психологически намного устойчивее Макгрегора
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что качественно отличает его от ирландского бойца Конора Макгрегора.
16:52
Рогозин высказался о пополнении отряда космонавтов девушками
Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе марафона «Новое знание» высказался о пополнении отряда космонавтов девушками.
16:50
Песьяков покинул расположение сборной России
Тренерский штаб сборной России принял решение о возвращении вратаря Сергея Песьякова в расположение «Ростова».
16:46
Eurostavka: Okko предлагает 6 млрд рублей в год за права на трансляцию матчей РПЛ
Онлайн-кинотеатр Okko готов платить Российской премьер-лиге (РПЛ) 6 млрд рублей в год за права на показ матчей национального первенства страны по футболу.
16:42
При взрыве в жилом доме в Баварии пострадали не менее двух человек
При взрыве в жилом доме в районе Рорбах в федеральной земле Бавария на юго-востоке Германии пострадали не менее двух человек.
16:41
Захарова заявила об игнорировании IT-гигантами требований властей перед выборами в России
Отсутствие реакции американских IT-гигантов, в том числе Apple и Google, на требования удалить экстремистский контент приобретает особый характер перед выборами в России, заявили в российском Министерстве иностранных дел.
16:41
Малафеев предположил, кто из вратарей может выйти в старте сборной России против Кипра и Мальты
Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России предположил, кто из голкиперов может занять место в воротах национальной команды в ближайших матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
16:39
На стадионе «Тоттенхэма» произошёл пожар
На стадионе лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» произошёл пожар.
16:37
В МИД России отметили сигналы новых властей Афганистана по установлению внешних контактов
Москва отмечает сигналы новых властей Афганистана на налаживание внешних контактов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
16:36
В ЦБ назвали объём международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 27 августа составили $615,6 млрд.