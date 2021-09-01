Der Spiegel: Папа Римский по ошибке приписал Меркель слова Путина

21:12
Райкконен подтвердил, что завершит карьеру в «Формуле-1» в конце сезона
Пилот команды Alfa Romeo Racing финн Кими Райкконен заявил, что намерен завершить выступление в чемпионате по «Формуле-1».
21:11
РФС призвал не сопоставлять форму организации РПЛ с лигами из топ-5
В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что России некорректно сопоставлять свою форму организации чемпионатов с лигами из топ-5.
21:03
Захарян станет самым молодым полевым игроком в истории сборной России
Стал известен стартовый состав сборной России на матч четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Хорватии.
21:03
«Тануки» обратилась в правоохранительные органы после угроз в адрес компании
Сеть ресторанов «Тануки» обратилась в правоохранительные органы после угроз со стороны движения «Мужское государство» в адрес самой компании и её директора по маркетингу Станислава Колоскова.
20:56
Украинка Свитолина победила Масарову и вышла в третий круг US Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над швейцаркой Ребекой Масаровой в матче второго круга Открытого чемпионата США.
20:53
Ван дер Хорн победил на третьем этапе «Тур Бенилюкса»
Тако ван дер Хорн из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux стал победителем третьего этапа веломногодневки «Тур Бенилюкса».
20:49
Путин сменил посла России в Уганде
Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Владлена Семиволоса чрезвычайным и полномочным послом в Уганде и освободил от этой должности Александра Полякова.
20:40
Влашич и Ловрен выйдут в стартовом составе сборной Хорватии на матч отбора ЧМ-2022 с Россией
Стал известен стартовый состав национальной команды Хорватии на матч четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной России.
20:32
Глава ВОЗ высказался о ситуации с доступом к вакцинам от COVID-19 в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус высказался о ситуации с доступом к вакцинам от COVID-19 в мире.
20:30
Валуев пожелал удачи сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией
Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поделился ожиданиями от матча четвёртого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 году между сборными России и Хорватии.
20:26
Российский велогонщик Власов вылетел с трассы на этапе «Вуэльты»
Россиянин Александр Власов из команды Astana попал в завал на этапе престижной шоссейной веломногодневки «Вуэльта Испании».
20:20
Назван стартовый состав сборной России на матч отбора ЧМ-2022 с Хорватией
Стал известен стартовый состав сборной России на матч четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Хорватии.
20:16
Захарова раскритиковала отказ Украины пускать машины с приднестровскими номерами
Отказ Украины пускать на свою территорию автомобили с номерными знаками Приднестровья возмутителен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
20:10
Познер: даже не представляю, как Карпину удастся настроить команду на матч с Хорватией
Журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от матча четвёртого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 году между сборными России и Хорватии.
20:04
СЭ: на пост тренера сборной России по баскетболу претендуют два кандидата
Руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера национальной сборной.
20:03
В Смоленской области закрыли пять госпиталей из-за улучшения ситуации с COVID-19
В Смоленской области пять из 19 инфекционных госпиталей закрыли в связи со снижением числа выявляемых случаев коронавируса.
19:57
В «Одноклассниках» стало возможным скачивать треки для прослушивания без интернета
В социальной сети «Одноклассники» появилась функция скачивания треков для прослушивания без интернета. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
19:52
Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.
19:50
В КХЛ не собираются делать паузы из-за пандемии коронавируса
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов поделился мнением о возможной паузе в чемпионате из-за пандемии коронавирусной инфекции.
19:44
Президент «Легиона Динамо» Лахиялов на год отстранён от футбольной деятельности
Президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов отстранён от футбольной деятельности сроком на один год и оштрафован на 200 тыс. рублей.
19:37
Избранный президент Эстонии высказался об образовании на русском языке
Эстонские школы не получится в короткий срок перевести на обучение на эстонском языке, это может повлиять на уровень образования, заявил избранный 31 августа президентом страны Алар Карис.
19:35
Российские волейболистки не смогли пробиться в полуфинал ЧЕ
Женская сборная России потерпела поражение от команды Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу.
19:31
«Чемпионат»: Крицюк стал игроком «Зенита»
Российский вратарь Станислав Крицюк стал игроком петербургского «Зенита».
19:29
Мальчик из Бурятии заявил об увеличении числа подписчиков на YouTube после просьбы к Путину
Егор Сотнич из Бурятии заявил об увеличении числа подписчиков на YouTube после просьбы к президенту России Владимиру Путину.
19:28
Врач дала советы донорам перед процедурой забора крови
Заведующая отделением трансфузиологии ГКБ им. М.П. Кончаловского Виолетта Данилец дала советы донорам перед процедурой забора крови.
19:27
Онищенко поздравил первоклассников с Днём знаний
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поздравил первоклассников с Днём знаний.
19:22
В Молдавии за сутки выявили 579 случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 579 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших — 268 105.
19:22
Павлюченко дисквалифицирован на два матча ФНЛ-2 за нецензурную брань
Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко дисквалифицирован на два матча чемпионата второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
19:22
Нападающий «Авангарда» Цегларик стал автором первого гола КХЛ сезона-2021/22
Нападающий омского «Авангарда» Петер Цегларик стал автором первой заброшенной шайбы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22.
19:12
Соболев отреагировал на слухи о «сливе» Витории игроками «Спартака»
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал слухи о том, что игроки команды сливают главного тренера Руя Виторию.
19:09
Глава «Роскино» рассказала о своих ожиданиях от программы Венецианского кинофестиваля
Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова рассказала RT, какие зарубежные фильмы, представленные на Венецианском кинофестивале, она ждёт больше всего.
18:59
Китай призвал расследовать военные преступления США за 20 лет операции в Афганистане
Китай призвал расследовать случаи массового убийства мирных жителей военными США и их союзниками за 20 лет кампании в Афганистане. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
18:57
RAC1: хавбек «Барселоны» Пьянич может перейти в клуб РПЛ
Боснийский полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в одном из российских клубов.
18:53
Казахстан и Украина сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2022
Сборные Казахстана и Украины сыграли вничью в матче четвёртого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года.
18:45
Крашенинников ответил Уткину, назвавшему пляжный футбол «ковырянием в носу»
Защитник сборной России по пляжному футболу Юрий Крашенинников высказался о словах журналиста Василия Уткина, который назвал пляжный футбол «ковырянием в носу».
18:41
В Белоруссии за сутки выявили 1699 случаев коронавируса
В Белоруссии за сутки выявили 1699 случаев коронавирусой инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов заболевания COVID-19 достигло 483 231.
18:40
Футболист сборной России: я трёхкратный чемпион мира по пляжному футболу, хотя у меня нет таунхаусов и спорткаров
Защитник сборной России по пляжному футболу Юрий Крашенинников поделился мнением о ситуации с пляжным футболом в России.
18:32
Осака вышла в третий круг US Open из-за отказа соперницы
Японская теннисистка Наоми Осака вышла в третий круг Открытого чемпионата США из-за снятия с турнира сербки Ольги Данилович.
18:28
Собянин назвал Москву крупнейшим донором России
Мэр Москвы Сергей Собянин на марафоне «Новое знание» назвал Москву крупнейшим донором России.
18:25
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов вырос до 3955,77 пункта, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки на 17:17 мск.
18:20
«Айлендерс» объявил о заключении контракта с Сорокиным на три года
«Нью-Йорк Айлендерс» объявил о заключении контракта с российским вратарём Ильёй Сорокиным.
18:16
Врио начальника ИВС в Истре предъявили обвинение по делу о побеге заключённых
Врио начальника ИВС Истры предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий после побега пятерых заключённых, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
18:10
Генич сообщил, что Арустамяну предложили один из руководящих постов в РФС
Спортивный комментатор Константин Генич сообщил, что его коллеге Нобелю Арустамяну предложили один из руководящих постов в Российском футбольном союзе (РФС).
18:09
Соболев выразил уверенность, что вернётся в сборную России
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал невызов в сборную России по футболу.
18:09
TOLOnews: лидер «Талибана» Ахундзада возглавит правительство Афганистана
Лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада возглавит правительство Афганистана, сообщает TOLOnews.
18:05
Диетолог Королёва дала советы по приготовлению завтраков для школьников
Врач-диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва дала советы по приготовлению завтраков для школьников.
18:03
Иммунолог Жемчугов рассказал об одном из неявных симптомов COVID-19
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал об одном из неявных симптомов COVID-19.
18:01
Кандидат психологических наук рассказал, как лучше делать уроки с детьми
Учитель, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров рассказал, как лучше делать уроки с детьми.
17:57
Психолог назвала способы продуктивно помочь школьнику выполнить домашнее задание
Психолог Наталья Искра рассказала, как продуктивно помочь школьнику выполнить домашнее задание.
17:52
Умер скрипач и педагог Игорь Ойстрах
Народный артист СССР, скрипач, дирижёр и педагог Игорь Ойстрах скончался в возрасте 90 лет.