Hill Оригинал

Hill: женщины тоже имеют право — Джейн Фонда и другие звёзды против признания «Талибана»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американские кинозвёзды и знаменитости, включая Джейн Фонду, Конни Бриттон и других, присоединились к акции в поддержку женщин Афганистана, которая проводится в сентябре, чтобы обратить внимание властей на проблемы безопасности после вывода американских сил и прихода к власти в Афганистане движения «Талибан»*. Всё это проходит в рамках глобальной кампании по защите прав женщин One Billion Rising, которую проводит движение V-Day во главе с известной феминисткой Ив Энслер — американским драматургом и автором скандального спектакля «Монологи вагины», пишет The Hill.
Hill: женщины тоже имеют право — Джейн Фонда и другие звёзды против признания «Талибана»
Reuters

Джейн Фонда, Розарио Доусон, Эмма Томпсон и другие американские кинозвёзды и знаменитости присоединились к кампании с требованием отказаться от признания движения «Талибан»* и призвать Запад защитить права женщин в Афганистане, где власть захватили талибы. Они хотят побудить мировое сообщество проявить солидарность с афганскими женщинами и принять меры, чтобы гарантировать им защиту и соблюдение всех прав, сообщает The Hill. 

Всемирная онлайн-акция в социальных сетях в рамках этой кампании проводится 1 сентября, а 25 сентября организаторы надеются устроить акции солидарности на улицах разных городов. Они призывают всех сочувствующих «восстать за женщин Афганистана и вместе с ними», чтобы продемонстрировать «глобальную солидарность и поддержку»говорится в статье. Обращение на их сайте призывает власти и Совбез ООН отказаться признавать легитимным правительство «Талибана», которое «терроризирует народ Афганистана, девочек и женщин».

Активисты и правозащитники стремятся таким способом обратить внимание властей на проблемы безопасности после вывода американских сил и прихода к власти в Афганистане движения «Талибан». Эти акции проходят в рамках глобальной кампании по защите прав женщин One Billion Rising, которую проводит движение V-Day во главе с известной феминисткой Ив Энслер — американским драматургом и автором скандального спектакля «Монологи вагины», пишет The Hill.

Это движение поддерживает также певица Энни Леннокс, популярные актёры Конни Бриттон и Гленн Клоуз и другие знаменитости, которые призывают остановить «империализм, милитаризм, фашизм и религиозный фундаментализм», сообщается в статье. Участники кампании выступают также за сокращение бюджета Пентагона и призывают обеспечить безопасный вывоз из Афганистана «женщин и мужчин, правозащитников, журналистов, полицейских, государственных служащих, спортсменов и представителей ЛГБТИ+ сообщества, желающих покинуть страну». 

По их мнению, остальные страны должны приветствовать афганских беженцев, а США и их союзники должны взять на себя ответственность за финансирование переселения перемещённых лиц из Афганистана. «Мы считаем, что женщины Афганистана имеют право на образование, путешествия, свободу передвижения, работу, безопасность, просто свободу дышать и быть. Мы не можем недооценивать силу нашей солидарности в настоящий момент... Никто из нас не свободен, пока не будут свободны женщины Афганистана», — подчёркивается также в заявлении, размещённом на сайте. 

Эти призывы продиктованы опасениями о том, что талибы, захватившие власть в Афганистане две недели назад, начнут вновь жестоко обращаться с женщинами и девочками, поясняется в статье. В то же время сами представители движения «Талибан» пообещали уважать достижения, достигнутые в области защиты прав женщин, но только в соответствии со строгим толкованием законов шариата, пишет The Hill. 

В свою очередь, в ходе своего недавнего выступления после того, как последний военный самолёт США покинул Афганистан, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что талибам ещё предстоит доказать свою способность управлять страной. «Талибан» ищет международной легитимности и поддержки. Наше послание состоит в том, что любую легитимность и любую поддержку необходимо заслужить», — подчеркнул Блинкен. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Hill США Северная Америка
теги
Афганистан безопасность Ближний Восток Джо Байден Запад ЛГБТ права человека правозащитник преступность протест США Талибан терроризм феминизм Энтони Блинкен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров