Hill: женщины тоже имеют право — Джейн Фонда и другие звёзды против признания «Талибана»

Американские кинозвёзды и знаменитости, включая Джейн Фонду, Конни Бриттон и других, присоединились к акции в поддержку женщин Афганистана, которая проводится в сентябре, чтобы обратить внимание властей на проблемы безопасности после вывода американских сил и прихода к власти в Афганистане движения «Талибан»*. Всё это проходит в рамках глобальной кампании по защите прав женщин One Billion Rising, которую проводит движение V-Day во главе с известной феминисткой Ив Энслер — американским драматургом и автором скандального спектакля «Монологи вагины», пишет The Hill.

Джейн Фонда, Розарио Доусон, Эмма Томпсон и другие американские кинозвёзды и знаменитости присоединились к кампании с требованием отказаться от признания движения «Талибан»* и призвать Запад защитить права женщин в Афганистане, где власть захватили талибы. Они хотят побудить мировое сообщество проявить солидарность с афганскими женщинами и принять меры, чтобы гарантировать им защиту и соблюдение всех прав, сообщает The Hill.



Всемирная онлайн-акция в социальных сетях в рамках этой кампании проводится 1 сентября, а 25 сентября организаторы надеются устроить акции солидарности на улицах разных городов. Они призывают всех сочувствующих «восстать за женщин Афганистана и вместе с ними», чтобы продемонстрировать «глобальную солидарность и поддержку», говорится в статье. Обращение на их сайте призывает власти и Совбез ООН отказаться признавать легитимным правительство «Талибана», которое «терроризирует народ Афганистана, девочек и женщин».



Активисты и правозащитники стремятся таким способом обратить внимание властей на проблемы безопасности после вывода американских сил и прихода к власти в Афганистане движения «Талибан». Эти акции проходят в рамках глобальной кампании по защите прав женщин One Billion Rising, которую проводит движение V-Day во главе с известной феминисткой Ив Энслер — американским драматургом и автором скандального спектакля «Монологи вагины», пишет The Hill.



Это движение поддерживает также певица Энни Леннокс, популярные актёры Конни Бриттон и Гленн Клоуз и другие знаменитости, которые призывают остановить «империализм, милитаризм, фашизм и религиозный фундаментализм», сообщается в статье. Участники кампании выступают также за сокращение бюджета Пентагона и призывают обеспечить безопасный вывоз из Афганистана «женщин и мужчин, правозащитников, журналистов, полицейских, государственных служащих, спортсменов и представителей ЛГБТИ+ сообщества, желающих покинуть страну».



По их мнению, остальные страны должны приветствовать афганских беженцев, а США и их союзники должны взять на себя ответственность за финансирование переселения перемещённых лиц из Афганистана. «Мы считаем, что женщины Афганистана имеют право на образование, путешествия, свободу передвижения, работу, безопасность, просто свободу дышать и быть. Мы не можем недооценивать силу нашей солидарности в настоящий момент... Никто из нас не свободен, пока не будут свободны женщины Афганистана», — подчёркивается также в заявлении, размещённом на сайте.



Эти призывы продиктованы опасениями о том, что талибы, захватившие власть в Афганистане две недели назад, начнут вновь жестоко обращаться с женщинами и девочками, поясняется в статье. В то же время сами представители движения «Талибан» пообещали уважать достижения, достигнутые в области защиты прав женщин, но только в соответствии со строгим толкованием законов шариата, пишет The Hill.



В свою очередь, в ходе своего недавнего выступления после того, как последний военный самолёт США покинул Афганистан, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что талибам ещё предстоит доказать свою способность управлять страной. «Талибан» ищет международной легитимности и поддержки. Наше послание состоит в том, что любую легитимность и любую поддержку необходимо заслужить», — подчеркнул Блинкен.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.