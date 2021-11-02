Guardian: Макрон отложил введение санкций против Лондона на время переговоров по рыболовству

Франция отложила введение санкций против Великобритании в связи с возобновлением переговоров по вопросам рыбной ловли, сообщает The Guardian. Ожидается, что министр Великобритании по вопросам брексита Дэвид Фрост и госсекретарь по делам Европы при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон обсудят возможные пути выхода из кризиса в четверг в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон решил отложить воплощение в жизнь своей угрозы ужесточить правила ввоза товаров из Великобритании и запретить британским рыбакам выгружать улов во французских портах, сообщает The Guardian.

Как напоминает издание, Париж пригрозил ввести дополнительные таможенные проверки и запретить заход британских рыболовецких судов в некоторые французские порты со вторника. Тем не менее Париж и Лондон вернулись к обсуждению спора о правах на рыбную ловлю, после того как в понедельник вечером правительство Макрона выступило с предложением.

«С сегодняшнего дня возобновились переговоры на основе предложения, которое я сделал премьер-министру Борису Джонсону. Переговоры должны продолжаться. Мы посмотрим, что будет во вторник вечером, чтобы понять, изменилась ли ситуация», — заявил французский лидер журналистам на полях саммита по климату COP26 в Глазго.

В правительстве Великобритании подчеркнули, что приветствуют решение Франции отложить санкции и настаивают на необходимости продолжения переговоров по условиям рыболовства.

«Как мы постоянно заявляли, мы готовы продолжать интенсивные обсуждения вопросов рыболовства... Мы приветствуем признание Францией того, что углублённые дискуссии необходимы для разрешения ряда трудностей в отношениях между Великобританией и ЕС», — приводит издание слова представителя британского правительства.

Ожидается, что в четверг министр Великобритании по вопросам брексита Дэвид Фрост встретится с госсекретарём по делам Европы при Министерстве иностранных дел Франции Клеманом Боном в Париже, чтобы обсудить возможные пути выхода из кризиса.

По словам Бона, он с нетерпением ждёт «углубленного обсуждения» целого ряда вопросов, вызывающих проблемы в отношениях между Великобританией и Францией после брексита. Политик также отметил, что Париж ожидает ответа Лондона на компромиссное предложение Макрона уже к среде.

The Guardian напоминает, что в Париже возмущены тем, что французским рыбакам отказывают в разрешении на ловлю рыбы в британских водах. В воскресенье на пресс-конференции после саммита G20 в Риме Макрон заявил, что Франция введёт санкции против Великобритании, если там не уступят в споре о лицензиях для рыболовов. «Мяч находится на британской стороне. Если Великобритания не сделает никаких шагов, мы будем вынуждены принять необходимые меры со 2 ноября», — предупредил президент Франции.

В ответ министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что у Франции есть всего 48 часов, чтобы отказаться от требований относительно квот на рыболовство. Трасс пригрозила, что в противном случае Соединённое Королевство запустит механизм разрешения споров с ЕС. Лондон заверяет, что одобрил 98% всех европейских заявок на получение лицензий.