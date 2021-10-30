Le Figaro: Макрон усомнился в надёжности Великобритании как партнёра на фоне споров о рыбной ловле

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в спорах о лицензиях на рыбную ловлю и североирландском протоколе после брексита на карту поставлена деловая репутация Великобритании, сообщает Le Figaro. Как заметил французский президент в интервью британским СМИ, отказ Лондона выполнять обязательства, прописанные в соглашении с ЕС, ставят под вопрос его надёжность как партнёра не только для европейцев, но и для всех остальных стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Financial Times заявил, что в спорах о лицензиях на рыбную ловлю и североирландском протоколе на карту поставлена деловая репутация Соединённого Королевства, сообщает Le Figaro.

«Не поймите меня неправильно, это касается не только европейцев, но и всех партнёров Великобритании. Потому что, когда вы тратите годы на переговоры о соглашении, а через несколько месяцев делаете противоположное тому, что было согласовано, по тем вопросам, которые вас меньше всего устраивают, это нельзя назвать неопровержимым доказательством вашей надёжности», — цитирует газета заявление Макрона британскому СМИ.

Как напоминает газета, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон должны встретиться в эти выходные в Риме в кулуарах саммита «Большой двадцатки» на фоне того, как по обе стороны Ла-Манша раздаются угрозы ответных мер из-за спора вокруг лицензий на рыболовство в британских водах.

Президент Франции заверил, что в вопросе прав на рыболовство не было ни «провокаций», ни «напряжённости», однако стороны «должны уважать друг друга» и «уважать слово, которое было дано». Тем не менее президент Франции выразил уверенность в готовности Соединённого Королевства к сотрудничеству, отметив, что этот спор станет «проверкой на надёжность» премьер-министра Великобритании и его правительства.