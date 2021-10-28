France 3: французские рыбаки надеются, что санкции Парижа откроют им путь в британские воды

Спустя год после начала ссоры между Парижем и Лондоном по поводу вылова рыбы в британских водах французские рыбаки по-прежнему живут в постоянном беспокойстве и не знают, чего ожидать в будущем, передаёт France 3. Хотя власти Франции анонсировали новые санкции против острова Джерси, который закрыл свою акваторию для французов, некоторые представители рыболовной отрасли настроены скептически и опасаются потерять работу.

Уже который месяц Джимми Монтрёй каждое утро с беспокойством заводит двигатель своей лодки. После брексита, как и все французские рыбаки, он стал персоной нон грата в акватории острова Джерси.

ДЖИММИ МОНТРЁЙ, рыбак и владелец катера Rocalamauve: Франция здесь. Всё, что за этой чертой, — это то, что мы называем британскими водами.

Тем не менее он привык всегда туда наведываться. Сейчас у него есть временное разрешение на рыбалку в этой зоне до конца года. Однако потом — прыжок в неизвестность.

ДЖИММИ МОНТРЁЙ: Мы не знаем, до какого срока, не знаем, на какой период и какие права на рыбную ловлю у нас будут, мы не знаем ничего.

И он ещё из самых удачливых: из 170 запросов на получение разрешения власти Джерси отказали 75 французским рыбакам. В последние месяцы это привело к напряжённым отношениям между рыбаками Джерси и (французского города. — ИноТВ) Гранвиля, которые только несколько лет назад назвали себя «кузенами по Ла-Маншу».

Сегодня рыбалка Джимми Монтрёя прошла спокойно, и он вернулся с хорошим уловом морских гребешков.

ДЖИММИ МОНТРЁЙ: Да, всё прошло хорошо. У нас тонна, как позволено по квоте.

Для него это облегчение, потому что ему позволено ловить только этот вид в водах острова Джерси. Такая упущенная выгода серьёзно сказывается на его выручке.

ДЖИММИ МОНТРЁЙ: Преимущество Гранвиля — во множестве возможностей: когда в одной области не получается, мы переключаемся на другую. Но теперь, если мы не можем переключаться, это катастрофа.

На разгрузке все только и говорят, что о конфликте с Нормандскими островами.

ФРАНЦУЗСКИЙ РЫБАК: Как будто посреди Ла-Манша выросли две бородавки.

(Беспокоятся. — ИноТВ) также и те, кто не рыбачит в британских водах, как Мало Эну. Он опасается, что если ситуация не разрешится, все французы вернутся в те зоны, где рыбачит он.

МАЛО ЭНУ, рыбак и владелец катера Fury: Для всех не хватит места, и обязательно кому-то придётся уйти из профессии.

Таким образом, могут исчезнуть десятки рабочих мест, и не только среди рыбаков.

ГИ МОНТРЁЙ, сопредседатель отделения Регионального комитета по рыболовству на востоке полуострова Контантен: Рыбалка, продажа рыбы, доставка рыбы на рынок — всё, что зависит от рыболовства. Я бы сказал, что это коснётся тысячи человек.

АЛЕКСАНД ПЕЙРУ, журналист: И это рабочие места, которые могут находиться под угрозой?

ГИ МОНТРЁЙ: Именно.

Сегодня днём в ответ на блокаду (власти Франции. — ИноТВ) объявили о введении со следующего вторника санкций против Соединённого Королевства. Нам захотелось получить комментарий от Джимми Монтрёя, который по-прежнему находится в море. Он с иронией заявил, что спустя год блокады больше не доверяет правительству.

АЛЕКСАНДР ПЕЙРУ: Однако сегодня вечером рыбаки Гранвиля больше всего надеются, что эта новая угроза со стороны французского правительства в адрес британского окажется эффективной и они скоро смогут снова рыбачить в водах острова Джерси.