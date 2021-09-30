DT: «объявление войны на воде и на суше» — во Франции обвинили Великобританию в разжигании новой рыболовной войны

Париж пригрозил Лондону «ответными мерами» за предоставление лицензий на отлов рыбы в своих прибрежных водах всего 12 французским рыболовецким судам, хотя заявки на их получение подали 47 судов, пишет The Daily Telegraph. Недовольны решением остались и в британской оппозиции, где обвинили консерваторов в желании использовать брексит, чтобы отвлечь внимание британцев от топливного кризиса.

Над Великобританией и Францией нависла угроза новой рыболовной войны, после того как британское правительство отклонило три четверти заявок на лицензию на отлов рыбы в своих прибрежных водах, полученных от французских рыболовов, сообщает The Daily Telegraph.

Так, британские власти предоставили лицензию только 12 французским рыболовецким судам в категории до 12 м длины, хотя заявки на их получение подали 47 судов. В Лондоне отметили, что многие из судов не отвечают требованиям, необходимым для доступа в британские воды после брексита. При этом анонимный источник в правительстве отметил, что Лондон «приложил все усилия, чтобы быть настолько щедрым, насколько это возможно».

Тем не менее, как полагает издание, подобная «щедрость» может привести к дальнейшему ухудшению отношений премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Франции Эммануэля Макрона, которые ранее обострились из-за создания альянса AUKUS Австралией, Великобританией и США и пересечения Ла-Манша рекордным количеством мигрантов.

Новость уже вызвала яростную реакцию государственного секретаря Франции по европейским делам Клемана Бона, который заявил, что Париж «понимает и разделяет отчаяние рыбаков», пригрозив Лондону «ответными мерами».

Президент регионального совета рыбаков Бретани Оливье Ле Нёзе назвал решение предоставить лицензию всего 12 рыболовецким судам «объявлением войны на воде и на суше», добавив, что французские рыбаки будут следить за тем, чтобы «ни один британский товар не попал на французскую землю».

«Будут приняты меры, которые выйдут за рамки того, что вы можете себе представить, и я говорю не только об отключении электричества на острове Джерси. Мы возглавим эту битву против Великобритании», — предупредил Ле Нёзе в интервью The Daily Telegraph.

Впрочем, реакция Макрона, как ожидается, будет особенно жёсткой из-за потенциального влияния ситуации на перспективы действующего главы государства перед президентскими выборами, которые пройдут в апреле следующего года.

Однако решением правительства оказались недовольны и в Великобритании. В частности, представители Лейбористской партии обвинили Лондон в желании использовать брексит в ходе съезда Консервативной партии Великобритании, чтобы отвлечь внимание от топливного кризиса.

Представитель лейбористов в ЕС Дженни Чапман предположила, что Джонсон планирует применить статью 16 протокола по Северной Ирландии, согласно которой Лондон может в одностороннем порядке приостановить действие части соглашения с ЕС по брекситу.