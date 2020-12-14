France info: нормандские рыбаки грозят не пускать британскую рыбу во Францию в случае «жёсткого брексита»

Нормандские рыболовы не позволят британской рыбе наводнить французский рынок в случае «жёсткого брексита», предупредил в эфире France info председатель регионального комитета по рыболовству Нормандии Димитрий Рогофф. По его словам, если Великобритания закроет свои воды для европейских рыбаков, французы будут блокировать путь паромам, используемым для поставок рыбы.
«Если нас лишат наших мест для рыбной ловли, мы не будем смотреть, как англичане насыщают французский рынок. Значит, будет блокироваться путь паромам», — предупредил 14 декабря в эфире France info председатель регионального комитета по рыболовству Нормандии Димитрий Рогофф. Как отмечает сайт радиостанции, в случае брексита без сделки французские рыбаки могут потерять большую часть своей рыболовной зоны.
По мнению главы комитета, Великобритания действительно способна запретить европейским рыболовам доступ к своим водам, поскольку после брексита она станет суверенным государством в своих водах. «Нам трудно обрисовать, что с нами будет в этой ситуации. Мы зависим от Ла-Манша и, в общих чертах, проведём границу посередине: север для англичан, а юг — для остальных, то есть для всей европейской флотилии: бельгийцев, немцев и особенно голландцев. И все встретятся вокруг берегов Франции. У нас нет ни места, ни рыбы, которой было бы достаточно, чтобы накормить всех. Это не сработает», — сетует Рогофф.
При этом собеседник радиостанции считает угрозу Великобритании отправить корабли военно-морского флота в Ла-Манш, чтобы помешать европейским рыбакам вылавливать рыбу, одновременно попыткой давления и блефом. «Сейчас Великобритания решила выйти (из ЕС), но от этого решения до отправки военных кораблей — это невообразимо», — полагает глава комитета.
При этом, с его точки зрения, компромисс всё ещё возможен. В случае «жёсткого брексита» он может принимать разные формы: Великобритания может выдавать разрешения на ловлю рыбы в своих водах, могут быть установлены права на промысел или квоты. При этом нормандские рыбаки решительно настроены помешать британской рыбе наводнить французский рынок и, если потребуется, устанавливать преграды для паромов — поскольку поставки чаще всего осуществляются посредством этого транспорта.
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