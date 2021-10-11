Guardian: угроза торговой войны — Великобритания отклонит предложение ЕС по Северной Ирландии

Правительство Великобритании осталось недовольно предложениями Евросоюза по разрешению конфликта вокруг протокола по Северной Ирландии, подписанного сторонами в рамках соглашения о брексите, пишет The Guardian. Как отмечает издание, отказ Лондона от предложений Брюсселя грозит сторонам торговой войной.

Правительство Великобритании подогрело опасения относительно торговой войны с ЕС, заявив, что им недостаточно предложений в отношении договорённостей по брекситу, которые Брюссель озвучит в среду, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, на следующей неделе замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович представит британской стороне несколько «далеко идущих» предложений по улучшению протокола по Северной Ирландии. В частности, предлагается отменить запрет ЕС на ввоз охлаждённых мясных продуктов и полуфабрикатов, включая фарш, сосиски и колбасы, из Великобритании. Кроме того, пакет предложений предусматривает освобождение от таможенных проверок ряда товаров, ввозимых в Северную Ирландию из других частей Соединённого Королевства.

Тем не менее ожидается, что во вторник главный переговорщик Великобритании по брекситу Дэвид Фрост заявит, что отмена запрета на британские сосиски и решение спора о североирландском протоколе не отвечают требованиям Лондона. Фрост призовёт Брюссель к более «существенным» изменениям в соглашении по брекситу, в том числе в отношении роли Европейского суда.

«Без новых договорённостей в этой области протокол никогда не получит поддержки, необходимой ему для дальнейшего существования», — предупредит политик. Однако The Guardian полагает, что в этом вопросе ЕС Великобритании не уступит.

С недоверием на «красную линию» британского правительства в преддверии «серьёзного» предложения от ЕС реагирует и министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени. «ЕС серьёзно работает над решением практических вопросов, связанных с реализацией протокола, — и тогда правительство Великобритании проводит новую красную линию, препятствуя прогрессу, зная, что ЕС не может переступить через неё», — заявил Ковени.

Как напоминает The Guardian, североирландский протокол обеспечивает свободное передвижение товаров из Европейского союза в Северную Ирландию и обратно и, таким образом, позволяет избежать возвращения физической границы между севером и югом острова.

Однако, по мнению сторонников членства Северной Ирландии в Соединённом Королевстве, новые договорённости фактически создают торговую границу с Великобританией, для того чтобы сохранить границу с Республикой Ирландией открытой. Так, в настоящий момент таможенные проверки проходят на условной границе между Великобританией и Северной Ирландией, так как Белфаст сохраняет членство в едином рынке и таможенном пространстве ЕС.



Ожидается, что на следующей неделе Брюссель и Лондон приступят к новому этапу переговоров, которые, по оценке Фроста, продлятся около трёх недель.