Daily Telegraph: Франция призвала ЕС показательно наказать Британию за брексит

Париж решили вовлечь в свой спор с Лондоном о рыбной ловле Брюссель. Премьер-министр Франции Жан Кастекс написал письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором посоветовал ей надавить на Соединённое Королевство и продемонстрировать, какой ущерб может повлечь за собой выход из ЕС, пишет The Daily Telegraph.

Франция предложила показательно наказать Британию за выход из ЕС. Такой посыл содержался в письме, которое премьер-министр страны Жан Кастекс отправил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, пишет The Daily Telegraph.

«Представляется необходимым, чтобы ЕС продемонстрировал свою абсолютную решимость добиться полного соблюдения соглашения со стороны Великобритании и отстоять свои права, используя имеющиеся в его распоряжении рычаги, — говорится в послании главы французского правительства. — Следует ясно дать понять, что взятые обязательства не подлежат обсуждению и что выход из союза причиняет больше вреда, чем пребывание в нём».

Париж угрожает Лондону торговой войной в Ла-Манше, обвиняя Великобританию и Джерси в отказе предоставить французским рыбакам разрешения на работу в их прибрежных водах. Накануне обе стороны раскритиковали другу друга за нарушение торговой сделки по брекситу, заключенной между ЕС и Соединённым Королевством, поясняет издание.

Высокопоставленные источники The Daily Telegraph в британском правительстве выразили удивление по поводу того, что французские власти «столь откровенно» призывают Брюссель покарать Лондон за выход из ЕС. По их словам, европейские чиновники «редко выражают подобное мнение публично».

Еврокомиссия, которая ведёт переговоры от имени блока, подтвердила получение письма от Кастекса. Её представители заявили The Daily Telegraph, что изучают, соответствуют ли предложенные Францией санкции торговому соглашению о брексите.

Между тем Борис Джонсон пообещал «сделать всё необходимое для защиты интересов Великобритании». Премьер-министр заявил, что двусторонние отношения переживают «турбулентность», и предупредил, что недавнее решение французских властей арестовать британское рыболовное судно может идти вразрез с международным правом.

В эти выходные Джонсон впервые лично встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите «Большой двадцатки». Это будет их первое личное общение после «лета напряжённых отношений», обращает внимание The Daily Telegraph.

Премьер попытается ограничить масштабы разногласий с Макроном. По его словам, в воскресенье он собирается напомнить о том, что Франция является «одни из лучших, старейших, ближайших союзников, друзей и партнёров» Британии.

На взгляд издания, высказывания Джонсона резко контрастировали с «воинственными» комментариями французских министров. Они заявили, что разногласия между Парижем и Лондоном равносильны «бою», и предупредили, что не будут проявлять «терпимость и снисхождение» к британским лодкам.

С очевидной отсылкой на эти выпады Джонсон сказал, что по обе стороны Ла-Манша есть люди, пытающиеся вызвать «дисгармонию» в корыстных целях. «Я не думаю, что Эммануэль лично разделяет эту точку зрения», — добавил он.

Париж требует предоставить своим рыбакам больше лицензий на доступ к водам Соединённого Королевства. В противном случае он грозится ужесточить проверки британских рыболовецких судов, запретить им высаживаться во французских портах, замедлить таможенные процедуры в Кале и повысить тарифы на счета за электроэнергию в Джерси.

Ранее после переговоров между министром по вопросам брексита лордом Фростом и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефковичем Лондон предупредил Париж о «возмездии». Представитель правительства Бориса Джонсона заявил, что если Франция выполнит свои угрозы, то Великобритания может запустить «процедуру урегулирования споров» или ввести в действие «строгие процессы проверки» судов ЕС в своих территориальных водах.

Тем временем другие члены ЕС советуют Франции отказаться от идеи втянуть блок в прямую торговую войну с Великобританией. Германия уже «нанесла удар по Макрону», велев Парижу предоставить британским и европейским переговорщикам решать спор самостоятельно.

Некоторые европейские дипломаты полагают, что с помощью спора с Лондоном французский лидер пытается получить поддержку избирателей в преддверии новых президентских выборов. «Совершенно очевидно, что Франция снова использует ЕС в своих собственных национальных интересах. Но существуют сомнения, что Эммануэлю Макрону удастся чего-либо достичь без поддержки ЕС», — заявил The Daily Telegraph источник.