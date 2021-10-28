France 24: «наше терпение на исходе» — Париж в шаге от развязывания торговой войны с Лондоном

Франция запретила британским рыболовецким судам разгрузку в шести французских портах, ужесточила санитарный и таможенный контроль, а также предупредила о возможном повышении цен на электричество, которым она снабжает Нормандские острова, сообщает France 24. Такие меры, которые Лондон уже назвал «несоразмерными», введены в ответ на нежелание предоставлять половине французских рыбаков разрешение на ловлю рыбы в британских водах.
Париж готовится объявить Соединённому Королевству торговую войну: со вторника Франция запретит британским рыболовецким судам разгружаться в шести французских портах и ужесточит санитарный и таможенный контроль. Правительство Франции угрожает даже ввести дополнительные санкции на следующем этапе. Они могут привести к росту цен на электричество, которым Франция снабжает острова Джерси и Гернси.
ГАБРИЭЛЬ АТТАЛЬ, пресс-секретарь правительства: Не хватает практически 50 процентов разрешений (на рыбалку. — ИноТВ), на которые мы имеем право. Такая ситуация неприемлема, и я заявляю прямо: наше терпение на исходе. Мы не допустим, чтобы Великобритания вытерла ноги о заключённый договор по брекситу.
Французские власти уже демонстрируют свою жёсткость. Ночью министр по делам моря объявила, что у побережья Гавра на два британских корабля завели протокол. Одному из них без разрешения на рыбную ловлю пришлось пристать к берегу, его владельцу грозит конфискация груза и даже привлечение к судебной ответственности во Франции.
Конфликт начался из-за выдачи разрешений на рыбную ловлю после договора по брекситу. Париж обвиняет Лондон в том, что тот выдал недостаточно разрешений французским рыбакам. Со своей стороны британское правительство в лице министра по брекситу выразило «удивление» и «разочарование». Лондон считает, что эти меры «несоразмерны», и думает над возможными ответными шагами.
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