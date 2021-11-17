CBS News: индейка на нынешний День благодарения обойдётся американцам небывало дорого, если, конечно, они её смогут купить

Американцев в этом году на День благодарения ждёт небывало дорогой праздничный стол, передаёт CBS News. Дело в том, что цены на индейку достигли рекордной отметки. Кроме того, из-за проблем с цепочками поставок отнюдь не факт, что все желающие смогут её приобрести.
Американцев ждёт самый дорогой в истории обед на День благодарения. Министерство сельского хозяйства заявило, что цены на индейку в годовом исчислении выросли на 20 процентов и достигли абсолютного максимума. Однако попробовать её американцы смогут лишь в том случае, если им удастся её приобрести. С подробностями из города Оватонна, штат Миннесота, Джон Лоритсен с канала WCCO, входящего в структуру CBS.
ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Что касается индейки, у меня ещё ничего не готово. Я пока над этим работаю.
Когда на календаре на смену октябрю приходит ноябрь, список покупок обычно становится длиннее. День благодарения — это прибыльное время для продуктовых магазинов.
ДЖОН ЛОРИТСЕН, корреспондент WCCO: В ноябре в продуктовых магазинах наблюдается более чем стопроцентный рост по продажам индейки. Однако вызовы, с котором пришлось столкнуться за прошедший год, могут повлиять на доступность определённых видов индейки.
ДЖЕЙСОН ХЭЙДЕН, директор продуктового магазина: Мы продаём единственную во всей стране настоящую индейку в сливочном масле.
Директор продуктового магазина Джейсон Хэйден заявил, что заметил в отрасли некоторые проблемы с поставками.
ДЖЕЙСОН ХЭЙДЕН: Мы, конечно, о вас позаботимся, но, знаете, стало немного сложнее. К приезду очередного грузовика товаров остаётся меньше. И реально масштабного снабжения нет. Однако у нас для рядовых покупателей много товаров.
В компании Butterball говорят, что в этом году в стране из-за проблем с логистикой будет доступно меньше индейки небольших размеров.
ЛАРРИ ШУЛЬЦ, фермер: Просто теперь сложнее найти грузовик. Вообще последние пару лет проблемы возникали во всём, даже с коробками.
Ларри Шульц — фермер, занимающийся разведением органической индейки. По его словам, у него когда-то уходило всего три недели на получение определённых упаковочных продуктов для своего бизнеса. Теперь же на это уходит до восьми недель. Он винит во всём нехватку рабочей силы в цепочке поставок.
ЛАРРИ ШУЛЬЦ:Нам нужно, чтобы люди вернулись на работу и смогли обеспечить нормальное производство.
Это означает, что он, сам столкнувшись с нехваткой персонала, вводит дополнительные рабочие часы, чтобы индейка гарантированно попала туда, куда нужно.
ЛАРРИ ШУЛЬЦ: Это безумие. Я всегда говорю: у меня эта неделя и две следующие — самые напряжённые во всём году. Всё наваливается разом, как во время сбора осеннего урожая.
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