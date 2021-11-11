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Вести: стоимость сала на Украине достигла рекордной отметки

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Стоимость сала на Украине в ноябре достигла рекордной отметки. Как пишут «Вести», один из главнейших продуктов на столе украинцев теперь стоит около $7 за килограмм. Как отмечает издание, нынешняя цена сала является самой высокой за последние годы.
Вести: стоимость сала на Украине достигла рекордной отметки
Reuters

Стоимость сала на Украине в ноябре достигла рекордной отметки — 185 гривен (примерно $7 ) за килограмм. Как пишут «Вести», нынешняя цена сала является самой высокой за последние годы.

Рост цен на один из главнейших продуктов на столе украинцев начался ещё в октябре, тогда стоимость выросла на 13%. Тогда за килограмм солёного сала в среднем просили почти 166 гривен, а в ноябре покупателям придется отдать 186,4 гривны.

Как напоминает издание, в качестве примера, в апреле 2017 года килограмм солёного сала в среднем на Украине стоил 77 гривен, в апреле 2018 года — 112 гривен, ещё через год — почти 139 гривен, а в прошлом году весной за продукт просили 155 гривен.
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