Стоимость сала на Украине в ноябре достигла рекордной отметки. Как пишут «Вести», один из главнейших продуктов на столе украинцев теперь стоит около $7 за килограмм. Как отмечает издание, нынешняя цена сала является самой высокой за последние годы.
Стоимость сала на Украине в ноябре достигла рекордной отметки — 185 гривен (примерно $7 ) за килограмм. Как пишут «Вести», нынешняя цена сала является самой высокой за последние годы.
Рост цен на один из главнейших продуктов на столе украинцев начался ещё в октябре, тогда стоимость выросла на 13%. Тогда за килограмм солёного сала в среднем просили почти 166 гривен, а в ноябре покупателям придется отдать 186,4 гривны.
Как напоминает издание, в качестве примера, в апреле 2017 года килограмм солёного сала в среднем на Украине стоил 77 гривен, в апреле 2018 года — 112 гривен, ещё через год — почти 139 гривен, а в прошлом году весной за продукт просили 155 гривен.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель согласился с мнением России о необходимости обеспечить прямые контакты Евросоюза с Белоруссией по ситуации с миграционным кризисом на границе с Польшей.
Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
Председатель клуба болельщиков сборной России Russia United Эдуард Латыпов заявил, что хорватская полиция не позволяет фанатам покидать отель в Сплите накануне отборочного матча чемпионата мира — 2022.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
Российский экипаж в составе Алексея Стульнева, Владислава Жаровцева, Дмитрия Захряпина и Кирилла Антюха выиграл золото в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в Лиллехаммере.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы украинских военнослужащих уничтожить «так называемых мигрантов» на белорусско-польской границе, если они предпримут попытку прорыва на территорию Украины.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал о своём отношении к тому, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов никогда не выходил биться с флагом России.
Россия и Белоруссия подписали контакты, предусматривающие поставки белорусской стороне истребителей, вертолётов, средств ПВО и прочих видов оружия, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном.
Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко высказался о позиции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова по поводу украинских игроков, выступающих в России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.