Welt: Дюссельдорф намерен бороться с нарушителями чистоты огромными штрафами

Обер-бургомистр Дюссельдорфа провозгласил политику «нулевой толерантности» в отношении нарушителей чистоты, передаёт Welt. На улицах города планируется увеличить число фонарей, мусорных баков и туалетов. Жителям и гостям «самого длинного бара в мире» — так называют исторический центр — придётся внимательнее следить за взятыми в аренду электросамокатами, а тем, кто решит справить нужду на улице, будет выписан внушительный штраф.

Сначала цыплёнок жарится на вертеле, а затем упаковка приземляется рядом с мусорным баком. Чистый Дюссельдорф преобразили в худшую сторону в первую очередь любители ночных гулянок. Исторический центр называют самым длинным баром в мире — однако находится он в неприветливом месте.

ЖИТЕЛЬНИЦА ДЮССЕЛЬДОРФА 1: Я часто вижу переполненные мусорные баки, особенно в выходные, и, конечно же, это очень раздражает, и из-за этого чувствуешь себя некомфортно.

ЖИТЕЛЬ ДЮССЕЛЬДОРФА: На самом деле так было всегда. В последнее время, правда, стало немного хуже.

ЖИТЕЛЬНИЦА ДЮССЕЛЬДОРФА 2: Цветочные горшки в основном используются как мусорные баки. Туда блюют и справляют нужду.

Но в будущем это будет обходиться по-настоящему дорого. Тому, кто справит нужду на улице и попадётся за этим занятием, придётся заплатить чуть менее 180 евро вместо нынешних 35.

Уборщики городских улиц работают семь дней в неделю. Фонари на берегу Рейна должны создавать ощущение защищённости.

Обер-бургомистр провозгласил политику «нулевой толерантности». Он считает, что электросамокаты также способствуют беспорядку.

ШТЕФАН КЕЛЛЕР, ХДС, обер-бургомистр Дюссельдорфа: Мы сократим парк электросамокатов вдвое и придём к концепции парковочных станций, чтобы их не разбрасывали повсюду и чтобы невнимательные водители перестали постоянно причинять ущерб другим людям.

Градостроители считают, что опыт Дюссельдорфа мог бы пригодиться и другим городам. Но далеко не все меры убедительны.

ДОРОТЕЯ ДУБРАУ, градостроитель: Я думаю, что большее число фонарей, мусорных баков и туалетов в любом случае является разумным решением. Я не поддерживаю меры в отношении электросамокатов, роликов и тому подобного, поскольку они также служат для уменьшения числа личных транспортных средств на улицах города.

Поскольку мегаполис на Рейне не одинок в своей борьбе за чистоту, другие города внимательно следят за тем, станет ли самый длинный бар в мире в будущем самым чистым.

Дата выхода в эфир 17 октября 2021 года.