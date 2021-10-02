Bild: «безумие политкорректности» — в Германии появилась парковка для секс-меньшинств

В немецком городе Ханау появилась подземная парковка, в которой часть мест зарезервирована для членов ЛГБТК-сообщества, сообщает Bild. «Теперь что? Нужно при себе иметь документ, в котором указана твоя сексуальная ориентация?» — недоумевают журналисты немецкого издания. По их мнению, это какое-то «безумие политкорректности». Задумка, наверное, была хорошей, но вот реализация подкачала.

САНДРА КУН, соведущая новостной передачи BILD LIVE: У нас есть новые, курьёзные новости, связанные с многообразной и пёстрой Германией. Что там случилось?

НЕНА ШИНК, журналистка Bild: Постараюсь рассказать быстро, а не в формате утреннего монолога: слушать его всё равно никто бы не захотел. Речь идёт о безумии политкорректности на парковке. Вот, видите на картинке? Это парковка, на которой царит разнообразие. Там есть места, зарезервированные для членов ЛГБТК-сообщества. Задумка наверняка была хорошей. И из организации, которая это сделала, уже кто-то по этому поводу высказался. Это, к слову, произошло в Ханау. Так вот, в организации сказали, что с помощью радужного флага хотели привлечь внимание к теме. То есть задумка была хорошей, но с практической точки зрения реализовать это невозможно.

САНДРА КУН: Что же получается? При себе теперь нужно соответствующий документ иметь?

НЕНА ШИНК: Именно. Нужно при себе иметь документ, в котором указана твоя сексуальная ориентация? Это абсолютное безумие политкорректности. Возникает мысль: «Здорово, что они думают обо всех в Германии. Что мы все как бы вместе. Но, если честно, для парковки твоя сексуальная ориентация не играет никакой роли».

САНДРА КУН: Это касается и парковок для женщин, а также парковок для людей с детьми. Единственные парковочные места, на которые можно претендовать по документам, это места для инвалидов. При условии, что у тебя есть свидетельство об инвалидности. Но и с этим возникают трудности.

ТОМАС КАУШ, соведущий новостной передачи BILD LIVE: В парковочных местах для матери и ребёнка ещё есть смысл. В этом случае речь также идёт о безопасности. Они обычно размещаются поближе к выходам.

САНДРА КУН: Точно. Вопрос в следующем : «Претендую ли я на него, даже если со мной нет ребёнка?» Ведь детей-то я с собой вожу. «Кто должен это контролировать?» — вот в чём вопрос.

НЕНА ШИНК: Всё так. Я вижу смысл в том, что сказал Томас, что парковочные места для женщин размещены поближе к выходами и им не нужно идти через тёмную парковку. Сама я такого не боюсь. Но в этом случае им, пожалуй, стоило бы просто оставить радужный флаг без распределения парковочных мест, если просто хотели привлечь внимание к теме. Для меня это главное безумие политкорректности дня. Но за этим всегда стоит хорошая задумка, так что я не буду вымазывать дёгтем и обваливать в перьях владельца этой подземной парковки в Ханау. Задумка, я полагаю, была хорошей, но вот реализация подкачала.

Дата выхода в эфир 02 октября 2021 года.