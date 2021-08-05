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Daily Mail: в США арестовали блогера-трансгендера по подозрению в инцесте

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Автор веб-комиксов про Соничу трансгендер Кристин Уэстон Чендлер была задержана в США по подозрению в сексуальной связи с матерью, страдающей деменцией. Как пишет Daily Mail, ордер на арест был выдан вскоре после того, как в интернете появилась аудиозапись телефонного разговора, на которой она сама в этом признаётся.
Daily Mail: в США арестовали блогера-трансгендера по подозрению в инцесте
Twitter/ @CPU_CWCSonichu

В США арестовали трансгендера Кристин Уэстон Чендлер — звезду YouTube и создателя веб-комиксов, более известную под псевдонимом Крис Чан. Как пишет Daily Mail, её подозревают в инцесте — изнасиловании собственной матери, страдающей деменцией.

 
39-летняя блогер может получить до 12 лет тюрьмы. В ордере на арест сказано про информацию о сексуальном преступлении против члена семьи, а проживала она вместе с 79-летней матерью Барбарой.
 
Чендлер создавала комиксы с героем Соничу — синтез Пикачу и Соника. На её канале в YouTube больше 50 тыс. подписчиков.
 
Ордер на арест Чендлер выдали вскоре после того, как в интернете появилась аудиозапись, на которой, как считается, она рассказывала по телефону о том, что у неё постоянные сексуальные отношения с матерью. Аутентичность этой аудиозаписи ещё предстоит установить.
 
Чендлер периодически показывала свою мать в соцсетях, демонстрируя их хорошие отношения. Последняя публикация такого рода сделана 11 июля, выяснили журналисты.
 
При этом проблемы с законом у Чендлер не впервые. Прежде она нападала на менеджера игрового центра и на сотрудника магазина, пишет Daily Mail.
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Daily Mail Великобритания Европа
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