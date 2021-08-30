Die Welt: Орбан ослабляет ЕС, превращая свою страну в «ворота для российского влияния»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно превращает свою страну в авторитарное государство, отвергая европейские ценности, заявил в интервью Die Welt эксперт по Восточной Европе Пол Лендвай. По его словам, это приводит к расколу ЕС в Центральной Европе, из-за чего растёт влияние России и Китая. «Венгрия уже становится воротами для российского влияния», — предостерегает он.

При премьер-министре Викторе Орбане Венгрия стала образцом для автократов и националистов, заявил в интервью Die Welt эксперт по Восточной Европе Пол Лендвай. Медленный переход от социализма к рыночной экономике в стране начался в 1989 году. В 1998-м он достиг своей кульминации, когда посткоммунисты создали коалицию с либеральной оппозицией. Это был «смертельный удар» для либералов и в то же время шанс для молодого, стойкого и одарённого Орбана. На тот момент его репутация не была запятнана, а его противники были уже дискредитированы, рассказывает эксперт.

С 2010 года он «ложью и обманом» консолидировал свою власть. Он создал «систему организованной клептократии». Позже на фоне миграционного кризиса он смог добиться поддержки большинства, выдав себя за защитника христианско-национальных ценностей. В результате он стал примером для других стран региона, в частности Польши.

Но между Варшавой и Будапештом есть разница, подчёркивает Лендвай. В Польше сильны антироссийские настроения. Орбан же открыт для сотрудничества с Кремлём. Но власти обеих стран пытаются создать авторитарные системы. Также их объединяет нежелание принимать у себя беженцев. В отличие от Германии в Центрально-Восточной Европе нет традиции принимать у себя беженцев. Орбан рано это распознал и благодаря этой позиции даже нашёл себе друзей в баварском Христианско-социальном союзе.

Варшаву и Будапешт также объединяет их особое отношение к правовому государству, юстиции, СМИ и сексуальным меньшинствам. Это представляет опасность для ЕС, признаёт эксперт. По его словам, союзу нужно открыто заявлять о своём к этому отношении и защищать свои ценности: «Я очень восхищаюсь Ангелой Меркель. Но я считаю, что одна из её самых больших ошибок заключалась в том, что она слишком сдержанно вела себя с Польшей и Венгрией. Можно было бы избежать негативного развития событий, если бы Германия себя чётче позиционировала. Теперь это уже не исправить».

«Важно то, что, раскалывая ЕС в Центральной Европе, мы позволяем таким опасным крупным держава, как Россия и Китай, расширять сферу своего влияния. Венгрия уже становится воротами для российского влияния. Таким образом Орбан ослабляет ЕС», — утверждает Лендвай. По его словам, в руках Орбана сосредоточена колоссальная власть. Его партии Фидес подчиняются все — от Генпрокуратуры до судов, Национальный банк и система образования. В этом смысле он занимает уникальную для ЕС позицию.

Впрочем, влияние его политического объединения на международном уровне ослабло после того, как Фидес вышла из Европейской народной партии, но Орбана всё равно не стоит списывать со счетов, предостерегает эксперт. По его словам, он циничный и способный к идеологическим преобразованиями властный политик. Он готов сотрудничать с любым, если это соответствует его интересам, например с лидером итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини или главой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Также он продолжает поддерживать контакты с США. Недавно он встретился с иконой американских правых, ведущим Fox News Такером Карлсоном. «Я также думаю, что, если Армин Лашет (кандидат в канлцеры от Христианско-демократического союза. — ИноТВ) станет канцлером, он не будет последовательным в отношениях с Орбаном», — заключает Лендвай.