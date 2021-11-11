El Periódico: в Валенсии объявили паэлью объектом нематериального культурного наследия

Власти Валенсии объявили паэлью объектом культурного наследия и установили ряд мер по защите и охране рецепта одного из самых известных блюд Испании, передаёт El Periódico. По задумке регионального правительства, это позволит сохранить блюдо, истоками восходящее к 330 году до н.э., и обеспечить его передачу будущим поколениям.

Власти испанской Валенсии объявили паэлью объектом нематериального культурного наследия, указав на то, что одно из самых известных и популярных блюд Испании воспевает «искусство единения и обмена», сообщает El Periódico.

По словам вице-президента автономного сообщества Валенсия Моники Ольтры, паэлья является «символом самобытности» региона и сегодня представляет собой не только блюдо, но и «социальное явление».

В свою очередь, заместитель мэра Валенсии Сандра Гомес отметила, что инициатива властей направлена на то, чтобы «распространить на международном уровне значение паэльи в валенсийской гастрономии, наследия, которое мы должны беречь и защищать». «Паэлья — один из наших самых характерных элементов, способ понять валенсийский характер и культуру», — заявила Гомес.

Власти автономного сообщества также установили ряд мер по защите и охране рецепта блюда, которые будут заключаться в изучении и исследовании этого блюда. Региональное правительство надеется, что это позволит сохранить культурный элемент и обеспечить его передачу будущим поколениям.

Как напоминает издание, истоки блюда восходят к 330 году до н.э., когда Александр Македонский привёз рис в Европу. Однако, как отмечается в указе о присвоении статуса, рис в Валенсии в больших количествах стали сеять только с приходом арабов, «благодаря внедрению улучшенных методов выращивания и ирригационных систем на побережье Восточной Испании».

Первое подробное описание техники приготовления паэльи в рукописи с рецептами приходится на XVIII век. А в начале XX века блюдо распространилось в крупных международных городах. В таких городах, как Нью-Йорк и Брюссель, даже появились свои варианты паэльи. Более того, в 1896 году процесс приготовления паэльи был впервые заснят французским кинематографистом Эженом Ликсом в его документальном фильме «Приготовление паэльи».

При этом, пишет El Periódico, наибольшей популярности блюдо достигло во время туристического бума 60-х годов прошлого века в Испании, когда иностранные туристы приезжали провести свой отпуск на испанском побережье.