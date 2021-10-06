Le Parisien: вопреки традиции победитель конкурса багетов не станет поставщиком Елисейского дворца

Впервые за 28 лет существования конкурса на лучший багет Парижа Елисейский дворец отказался закупать хлеб у победителя Макрама Акрута из-за исламистских и антифранцузских репостов на его странице в Facebook, пишет Le Parisien. Хотя переехавший из Туниса пекарь утверждает, что его «взломали», в соцсетях на него посыпались гневные сообщения, после чего он решил не приходить на церемонию награждения.
Победитель конкурса на лучший багет Парижа впервые не станет поставлять хлеб на стол президента страны из-за антифранцузских репостов в Facebook, сообщает Le Parisien. В понедельник Елисейский дворец заявил, что вопреки обыкновению связывался с пекарем из XII округа Макрамом Акрутом, выходцем из Туниса. В резиденции главы государства подчеркнули, что победитель конкурса не становится поставщиком автоматически, при этом в субботу в официальном Twitter-аккаунте дворца появилось поздравление: «Браво!… По традиции, в течение года он будет снабжать Елисейский дворец хлебом». По словам председателя профсоюза «Булочники Большого Парижа» Франка Томасса, эта традиция будет нарушена впервые за 28 лет существования конкурса.
После победы на конкурсе в воскресенье 26 сентября Акрут стал героем скандальных разоблачений на сайтах ультраправых, рассказывает издание. Интернет-пользователи нашли на Facebook-странице пекаря посты, «разжигающие ненависть» и «направленные против Франции, связанные с исламистами». Он не был их автором, а только два последних года репостил такие высказывания: «Франция поощряет распространение декадентства в нашей стране для продвижения своих колониальных интересов и заставляет нас отдалиться от религии и ценностей ислама», «Мы оплакивали «Шарли Эбдо» и Нотр-Дам, но во Франции не плачут, когда насмехаются над творцом всего сущего Аллахом».
Глава профсоюза булочников Франк Томасс потребовал у Макрама Акрута объяснений, и создатель лучшего багета рассказал, что его аккаунт «взломали». Адвокат пекаря Сильвия Ласфаргеас, которая сначала возмутилась «отвратительной» кампанией по очернению своего клиента, в разговоре с агентством AFP была более сдержанна: «Как и многие интернет-пользователи, он мог в прошлом делиться опубликованным в соцсетях контентом, не узнав всё его содержание». Ласфаргеас, напротив, подчеркнула «приверженность» Акрута «Франции и всем её фундаментальным принципам свободы, равенства и братства».
Как пишет Le Parisien, в субботу победитель конкурса багетов не явился на награждение у собора Парижской Богоматери: по словам адвоката, он «уничтожен этой историей и обрушившимися на него потоками ненависти». Сильвия Ласфаргеас заявила, что её клиент «с сожалением узнал из прессы о решении Елисейского дворца, которое указывает на недостаток смелости и уступку фашистским движениям».
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