Le Parisien: «250 грамм совершенства» — Франция будет добиваться включения багета в список ЮНЕСКО

Французский багет может в скором времени войти в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает Le Parisien. Как объявила изданию министр культуры страны, искусство создания этого всемирно известного хлеба будет представлено в ЮНЕСКО до 31 марта, однако решение о его включении в список будет принято не раньше осени 2022 года.

Войдёт ли в скором времени багет в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, задаётся вопросом Le Parisien. Как передаёт издание, в четверг самый известный в мире французский хлеб сделал решительный шаг в этом направлении: Франция решила подать заявку на номинацию в ЮНЕСКО.

Находясь в больнице с COVID-19, министр культуры Розелин Башло заявила газете на правах эксклюзивности: «Багет — живая часть нашего наследия! Живая, но хрупкая, потому что основана на исключительном опыте мастеров и их приверженности этой красивой, но такой сложной работе... Этот продукт нас объединяет, и поэтому я выбрала его». Как передаёт издание, Министерство культуры должно подать документы в ЮНЕСКО до 31 марта, а окончательное решение организация примет не раньше осени 2022 года.

Как напоминает газета, министр культуры Франции фактически выбирала кандидата на включение в список ЮНЕСКО из двух вариантов: одним было искусство создания багета, а другим — мастерство обновления цинковой кровли на парижских крышах.

Хотя изначально шансы были не на стороне багета, искусство восстановления цинковых крыш страдало одним серьёзным недостатком — оно «слишком парижское», отмечают в Министерстве культуры.

У пекарей при этом имелся главный козырь: поддержка Эммануэля Макрона. 13 января 2021 года, принимая в Елисейском дворце мастеров-пекарей, глава государства заявил: «Да, я буду защищать и представлять французский багет в ЮНЕСКО, потому что я верю в него... Мы предложим наш багет со всеми его характеристиками — 250 грамм совершенства и волшебства».