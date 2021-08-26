NTD: в Помпеях туристов теперь знакомят с «древнеримским фастфудом»

Приезжающие в Италию туристы из разных стран теперь могут узнать, какую еду и напитки можно было купить на улице во времена Древнего Рима. В целом в Помпеях нашли почти 80 «термополиев» — древнеримских уличных баров, где обедали в основном представители низшего и среднего классов. И наиболее сохранившийся из них теперь открыт для посещения, передаёт NTD.

Это «древнеримский фастфуд» — в таких лавках прохожим продавали горячую еду и напитки. Недавно так называемый термополий стал новой старой достопримечательностью древнего города Помпеи в Италии. Называется он «Аселлина». Сохранился почти полностью, со всей обстановкой.



В таких барах обедали в основном представители низшего и среднего классов. В целом в Помпеях нашли почти 80 термополиев — но этот уникален, поскольку здесь сохранились украшения и рисунки. Скорее всего, на них изображено то, что готовили в этом заведении.



ГАБРИЭЛЬ ЦУХТРИГЕЛЬ, директор Археологического парка в Помпеях: Мы видим здесь горшки и амфоры там, где они стояли в то время. То есть, можно представить, как они, а также изображения были частью повседневной жизни, а не отдельными произведениями искусства.



Отсюда посетителей ведут в «Дом Сада» и «Дом Ориона», эти два места пока реставрируют. Здесь можно своими глазами увидеть работу археологов, которые возвращают к жизни то, что погибло около 2000 лет назад.



ГАБРИЭЛЬ ЦУХТРИГЕЛЬ: Мы хотим не только показывать окончательный результат раскопок, найденные горшки и памятники. Мы хотим показать процесс раскопок, реставрации — как всё выглядит за кулисами.



Помпеи погибли в 79 году нашей эры. Вулкан Везувий породил гигантское облако из камней, пепла и дыма высотой до 33 км — тепловая энергия от извержения была намного больше той, которая выделилась при взрыве атомной бомбы в Хиросиме.



Дата выхода в эфир 24 августа 2021 года.