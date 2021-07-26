Times: руины римской дороги близ Венеции заставили учёных пересмотреть историю её основания

В Венецианской лагуне под водой группа учёных обнаружила фрагменты дороги и гавани, которые предположительно построили древние римляне, сообщает The Times. Такое открытие ставит под сомнение общепринятую версию основания Венеции в 421 году н.э. беженцами, спасавшимися от варваров: по мнению исследователей, найденные объекты созданы на несколько веков раньше.

Традиционно считается, что блистательная Венеция выросла из скромного начала, рассказывает The Times: её построили с нуля беженцы, спасавшиеся от гуннов и вестготов на закате Римской империи. Однако теперь эту устоявшуюся теорию ставят под сомнение эксперты, которые обнаружили недалеко от площади Святого Марка под водой остатки древней римской дороги, построенной за несколько веков до общепринятой даты основания Венеции в 421 году н.э.

Новое исследование подтверждает гипотезу, которую в 1980-х развивал итальянский археолог Эрнесто Канал. Он утверждал, что римляне прибыли сюда первыми и построили дорогу в лагуне, соединив её со впечатляющей дорожной сетью по всей стране. «Венецианцы не переехали на территорию, где ничего не было, — мы думаем, что имела место преемственность», — объясняет физик из Института морских наук Венеции Фантина Мадрикардо.

Как сообщает британская газета, учёные использовали передовой эхолокатор для глубинного исследования канала Трепорти в Венецианской лагуне. На глубине 4 м им удалось обнаружить 12 крупных объектов, представляющих собой части дороги длиной 1 км. Несмотря на мутную воду и сильные течения, полицейские дайверы засняли на видео несколько этих объектов, которые оказались так называемыми базоли — булыжниками, из которых римляне строили свои дороги. Очевидно, что найденная дорога вела в расположенный рядом римский город Алтинум и входила в разветвлённую дорожную сеть Древнего Рима.

Ещё больший интерес у группы учёных вызвало сооружение длиной 135 м и шириной 22 м, которое, по-видимому, не является отрезком дороги. «Мы думаем, что это была часть построенной римлянами гавани, хотя из-за изменений лагуны в течение веков мы не знаем, выходила ли она в лагуну или в море», — поделилась догадками исследователей Фантина Мадрикардо. Она напомнила, что здесь уже были обнаружены руины башни и амфоры, что говорит о наличии поселения в лагуне, однако новые находки впервые дали научное подтверждение этой гипотезе. «Мы не уверены в датировке дороги, но (её построили. — ИноТВ) где-то в 1 веке до н.э. или 1 веке н.э.», — предполагает эксперт.

Дорога и порт сейчас находятся под водой, потому что с Римской эпохи уровень моря постепенно поднялся, а эрозия и оседание почвы постоянно меняли ландшафт лагуны, пишет The Times. Так, по словам Мадрикардо, дорога находится на глубине 4 м, другие структуры в лагуне — 2 м, а возможные руины порта — 11 м, что показывает, как происходили изменения. Они продолжаются и по сей день из-за вмешательства человека: в конце XIX века на входе в лагуну со стороны Лидо построили волнорезы, которые облегчили навигацию, но также спровоцировали накопление ила, дрейфующего вдоль берега с севера. Такое заиливание привело к созданию Пунта Саббиони — защитной полосы напротив Лидо, которая покрыта полями, лесами, кемпингами и пляжами.