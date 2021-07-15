Guardian: Венецию закрыли для больших круизных кораблей

02:24
В России за сутки ликвидировали 105 лесных пожаров
В России лесопожарные службы за сутки потушили 105 лесных пожаров на площади 147 696 га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
02:07
В Госдепе назвали сферы потенциального сотрудничества США и Китая
Глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс перечислил сферы, в которых существует потенциал для сотрудничества между США и Китаем.
01:49
В Колумбии за сутки выявили более 17 тысяч случаев коронавируса
В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 17 230 и достигло 4 565 372.
01:32
Актрису Догилеву выписали из больницы после коронавируса
Актрису Татьяну Догилеву выписали из больницы после перенесённого заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
01:14
В Госдепе назвали темы переговоров Путина и Керри
Президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы по противодействию изменениям климата. Об этом сообщили в пресс-службе американского Госдепа.
00:56
В ФРГ рассказали о способе разрешения разногласий по «Северному потоку — 2»
Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил, что разногласия по газопроводу «Северный поток — 2» можно решить, если Евросоюз поставит условие запрета на использование проекта в геополитических целях.
00:42
Газзаев высказался о причинах неудачного выступления сборной России на Евро-2020
Бывший главный тренер сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев высказал мнение о причинах неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы по футболу.
00:34
Малком — о разговорах про свою стоимость: может быть, за этих людей говорит зависть
Нападающий петербургского «Зенита» Малком высказал мнение о спекуляциях относительно своей трансферной стоимости.
00:31
В ФРГ на штамм «дельта» приходится 74% новых случаев COVID-19
В Институте Роберта Коха в Берлине заявили, что в Германии на штамм «дельта» приходится 74% новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
00:14
В Забайкалье более 30 вагонов сошли с рельсов
В Забайкальском крае на перегоне «Урюм – Нанагры» сошли с рельсов 34 вагона двух грузовых поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
23:59
Губерниев: становится недоброй традицией узнавать о дисквалификациях за допинг незадолго до главных стартов сезона
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международной федерации плавания (FINA) временно отстранить Веронику Андрусенко и Александра Кудашева от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.
23:57
В Аргентине число умерших пациентов с COVID-19 превысило 100 тысяч
В Аргентине за сутки скончались 614 пациентов с коронавирусом, всего в стране умерли 100 250 человек с COVID-19.
23:43
Геркус: ни отмена, ни ужесточение лимита не дадут положительных результатов
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение по поводу возможного изменения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
23:42
Умер экс-президент Пакистана Мамнун Хусейн
Бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн скончался в возрасте 80 лет.
23:30
Мальдини подтвердил переход Жиру в «Милан»
Технический директор итальянского футбольного клуба «Милан» Паоло Мальдини подтвердил информацию о предстоящем трансфере форварда лондонского «Челси» Оливье Жиру.
23:29
В Москве повторился температурный рекорд 1951 года
В Москве повторился температурный рекорд 1951 года. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
23:21
Баскетболист Томас перешёл из «Зенита» в УНИКС
Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с американским форвардом Уиллом Томасом.
23:15
Госдеп заявил о возможности сотрудничества США и КНР по Афганистану
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил о возможности сотрудничества США и КНР по Афганистану.
23:09
«Спартак» разгромил «Рубин» в контрольном матче
Московский «Спартак» одержал разгромную победу над казанским «Рубином» в матче предсезонного товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
23:02
В Карелии ввели режим повышенной готовности в связи с риском лесных пожаров
Глава Карелии в среду подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности на всей территории региона из-за риска возникновения лесных пожаров.
23:01
Ласицкене заявила, что не намерена расслабляться после победы на турнире в Финляндии
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене прокомментировала своё выступление на легкоатлетическом турнире в финском Йоэнсуу.
22:57
Сальников заявил, что ВФП сделает всё, чтобы оправдать Андрусенко и Кудашева до ОИ
Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал решение Международной федерации плавания (FINA) временно отстранить Веронику Андрусенко и Александра Кудашева от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.
22:49
Алексей Волков рассказал о причинах работы в штабе Навального
Бывший координатор штаба Навального* в Волгограде Алексей Волков в интервью с Виталием Серукановым рассказал о том, почему решил начать работу в команде Навального.
22:36
Чернышенко и Керри провели встречу
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели встречу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.
22:34
В «Рубине» рассказали, сколько клубов интересуются Кварацхелией
Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский рассказал, сколько топ-клубов заинтересованы в покупке грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.
22:28
Яровинский высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ
Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский высказал мнение по поводу предложения о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
22:21
Террористы совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
22:20
Пловцы Андрусенко и Кудашев отстранены из-за нарушения антидопинговых правил
Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.
22:14
Артемий Лебедев рассказал, что его «бесят» расследования ФБК
Дизайнер Артемий Лебедев в рамках стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что его «бесят» расследования Фонда борьбы с коррупцией*.
22:11
Ласицкене победила на турнире по прыжкам в высоту в Финляндии
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на легкоатлетическом турнире в финском Йоэнсуу.
22:11
Мурашко рассказал о порядке оформления медотвода от вакцинации от COVID-19
Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о порядке оформления медотвода от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
22:01
Президент «Реала» намерен судиться со СМИ за публикацию его телефонных разговоров
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен обратиться в суд из-за публикации аудиозаписей его телефонных разговоров с критикой экс-игроков и тренеров клуба.
21:55
Милонов прокомментировал призыв ЕСПЧ разрешить однополые браки в России
Депутат Государственной думы России Виталий Милонов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал призыв ЕСПЧ к России разрешить однополые браки.
21:52
В «Рубине» прокомментировали информацию об интересе к Дзагоеву
Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал информацию об интересе к российскому полузащитнику Алану Дзагоеву.
21:49
В Таджикистане за сутки выявили 47 новых случаев коронавируса
В Таджикистане за сутки выявили 47 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
21:39
Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков
Главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков скончался в возрасте 62 лет.
21:32
Канделаки прокомментировала протесты в Грузии
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала протесты в Грузии.
21:26
Санчо: не собираюсь притворяться, что не видел расистских оскорблений
Нападающий сборной Англии Джейдон Санчо высказал мнение об оскорблениях со стороны болельщиков после проигрыша команды в финале чемпионата Европы по футболу.
21:23
Литва обратилась к комиссару ООН из-за ситуации с мигрантами
Литва обратилась к верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой отреагировать в рамках своих полномочий на миграционный кризис.
21:22
Санчо — о нереализованном пенальти в финале Евро: это, худшее чувство, которое я испытывал за всю карьеру
Нападающий сборной Англии Джейдон Санчо обратился к болельщикам команды после проигрыша в финале чемпионата Европы по футболу.
21:18
Советник президента США по нацбезопасности провёл переговоры с главой МИД Франции
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провёл переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
21:08
В США рассказали об эвакуации помогавших американским военным афганцев
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала об эвакуации помогавших американским военным афганцев.
20:55
В Греции за сутки выявили 2938 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 2938 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
20:54
Прокуратура Москвы сообщила о подготовке апелляции на приговор блогеру Билу
Прокуратура Москвы готовит апелляционное представление на приговор Пресненского суда блогеру Эдуарду Билю (Эдвард Бил) по делу о ДТП в центре Москвы.
20:52
ПСЖ объявил о трансфере лучшего игрока Евро-2020 Доннаруммы
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о подписании контракта с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.
20:48
В Росстате назвали уровень недельной инфляции
Инфляция в России за период с 6 по 12 июля составила 0,06%. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
20:34
В Сирии Россия проверила более 320 видов различного вооружения
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные во время операции в Сирии проверили более 320 видов различного вооружения.
20:33
Вендел рассказал, что до перехода в «Зенит» ним интересовался ЦСКА
Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел рассказал, что в прошлом к нему проявлял интерес московский ЦСКА.
20:30
В МЭР прокомментировали планы ЕС по углеродному урегулированию
Министерство экономического развития России сообщило, что планируемые Евросоюзом меры по углеродному урегулированию могут затронуть поставки из России металлов, труб, электроэнергии и цемента.
20:24
УЕФА назвал лучший гол Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил итоги голосования за лучший гол прошедшего чемпионата Европы по футболу.