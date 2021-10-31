DM: советник британского правительства призывает есть меньше мяса для сохранения климата

Чтобы борьба с изменениями климата принесла результат, необходимо значительно сократить потребление мясных продуктов и количество перелётов, считает главный советник правительства Великобритании по научным вопросам Патрик Валланс. Он также подчеркнул, что никаких «волшебных» методов, чтобы остановить процесс глобального потепления, не существует — и если не создать людям условия, чтобы они могли изменить свои привычки и сократить выбросы в глобальных масштабах, то стабилизировать ситуацию на планете не получится, пишет Daily Mail.

Нам нужно есть меньше мяса, чтобы спасти планету, считает главный советник правительства Великобритании по научным вопросам Патрик Валланс. Сэр Патрик также подчеркнул, что нельзя полагаться на изобретение каких-то «волшебных» технологий для борьбы с изменением климата — вместо этого люди должны пересмотреть свой привычный рацион в пользу экологически чистых продуктов, которые не наносят вреда окружающей среде, а также сократить количество перелётов, пишет Daily Mail.



При этом необходимо сделать так, чтобы «зелёные» варианты стали для людей «лёгким» и удобным выбором, включая доступную цену, — иначе добиться изменений в глобальных масштабах не получится, предупредил Валланс. По его словам, индивидуальное решение каждого человека в пользу экологии может стать значимым, если каждый подумает о том, как можно справиться с климатическим кризисом.



Необходимо просто немного сократить количество мяса, которое мы едим, и отказаться от частых перелётов — такие простые решения могут показаться тривиальными, но если их примут миллионы людей, это в сумме приведёт к очень важным и значительным изменениям, подчеркнул Валланс.



Он также отметил, что наша планета не может полагаться на какую-то «волшебную» технологию, чтобы устранить угрозу климатических изменений. Решение этой проблемы зависит от каждого, поэтому и «зелёный» выбор должен быть лёгким и доступным для людей, включая также ценовую доступность, пояснил Валланс — если же люди столкнутся со множеством препятствий на этом пути, то массовых изменений не произойдёт.



Комментарии британского советника прозвучали вслед за призывом международной группы учёных, которые потребовали от мировых лидеров принять все меры, чтобы ограничить глобальное потепление хотя бы до уровня 1,5°C, пишет Daily Mail. Около 40 видных представителей международного научного сообщества подписали соответствующее обращение накануне климатического саммита.



В нём также подчёркивается, что если повышение температуры не ограничить на этом уровне, негативные воздействия для всей планеты будут гораздо более серьёзными. Добиться этой цели, по мнению экспертов, можно будет лишь при условии резкого сокращения выбросов к 2030 году и переходу на «нулевой уровень» к 2050 году.



Стабилизация климата позволит ограничить подъём уровня моря и сократить экстремальные погодные явления, тем самым улучшая благосостояние общества и защищая людей и природу, отмечается в обращении учёных. Они также подчёркивают, что для этого необходимо применить быстрые, неотложные и устойчивые меры, чтобы добиться значительных социально-экономических, технологических и поведенческих изменений на мировом уровне, сообщает Daily Mail.