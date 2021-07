Guardian: британские учёные предупреждают — ежедневное потребление мяса вредно для сердца

Новое исследование британских учёных показало, что ежедневное употребление даже небольшого количества переработанного мяса, включая бекон, ветчину и сосиски, повышает риск сердечных заболеваний на 18% из-за высокого содержания в нём соли и насыщенных жиров. Они рекомендуют менять рацион и переходить на красное мясо и птицу, где содержится гораздо меньше насыщенных жиров, сообщает The Guardian.

Употребление переработанного мяса в виде колбасы или сосисок почти на одну пятую повышает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, выяснили исследователи из Оксфордского университета. Они провели масштабный анализ, чтобы выяснить влияние регулярного потребления мяса на здоровье сердца. И по итогам исследования пришли к выводу, что для здоровья будет гораздо полезнее сократить среднее потребление мяса на три четверти или отказаться от него вовсе и заменить на блюда из птицы, пишет The Guardian.



Команда учёных обнаружила, что ежедневное употребление даже 50 г переработанного мяса, включая бекон, ветчину и сосиски, повышает риск возникновения сердечных заболеваний в среднем на 18%, а также увеличивает риск смерти от этих болезней из-за повышенного содержания в нём соли и насыщенных жиров.



Если сравнить статистику в отношении непереработанного красного мяса, такого как говядина, баранина и свинина, то при его употреблении соответствующий показатель вдвое меньше и составляет всего 9%, отмечается в статье. А при использовании вместо этого мяса птицы, например курицы или индейки, риска возникновения сердечных заболеваний вообще не выявлено. По мнению исследователей, это связано с тем, что птица содержит меньше насыщенных жиров.



Исследователи рекомендуют сократить употребление переработанного мяса до минимума, вплоть до одного раза в неделю, а также призывают власти донести до населения важность этой информации для сохранения здоровья нации. Кроме того, производство мяса является основным источником выбросов парниковых газов в атмосферу, поэтому сокращение его употребления также принесёт пользу окружающей среде, отметила в интервью The Guardian Аника Кнюппель, один из соавторов исследования.



По статистике, ежегодно во всём мире около 9 млн человек умирают от ишемической болезни сердца, которая возникает из-за сужения артерий, снабжающих сердце кровью. Предполагается, что болезни сердца станут причиной около 10% смертей в Великобритании. И по оценкам исследователей, эту цифру можно уменьшить, если люди сократят употребление красного мяса на три четверти или вообще перестанут его есть.



Считается, что потребление большого насыщенных жиров увеличивает уровень вредного холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), в то время как избыточное потребление соли повышает кровяное давление. И то, и другое в больших количествах присутствует в переработанном мясе и является хорошо известным фактором риска возникновения ишемической болезни сердца, поясняется в статье. А предыдущая работа той же исследовательской группы показала, что даже умеренное потребление красного и переработанного мяса повышает риск возникновения рака кишечника.



Для проведения данного исследования учёные проанализировали все имеющиеся данные, в том числе 13 когортных исследований, отслеживающих состояние здоровья более 1,4 млн человек за период до 30 лет, чтобы установить связь между болезнью сердца и употреблением красного мяса. Однако стоит отметить, что большинство данных было взято на основании статистики по взрослым европейцам и белому населению США, поэтому для окончательных выводов требуются и сведения по другим этническим и возрастным группам, заключает The Guardian.