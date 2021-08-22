Daily Telegraph: учёные подсчитали, как сильно хот-дог сокращает жизнь человека

Переработанное мясо, трансжиры и натрий в хот-доге сокращают жизнь человека, но полиненасыщенные жиры и клетчатка, наоборот, продлевают. В итоге, как подсчитали учёные, после каждого съеденного хот-дога человек будет жить на 36 минут меньше, пишет Daily Telegraph.

Каждый съеденный хот-дог сокращает жизнь человека на 36 минут. К такому выводу пришли учёные Мичиганского университета, пишет Daily Telegraph. При этом если есть здоровую еду, то время жизни себе можно и прибавить. Например, горсть орехов продлит жизнь на 26 минут.

Оценивалось как удельное значение влияния продукта, так и его действие в соответствии с размером стандартной порции. Так, получилось, что в среднем 0,45 минут жизни теряются на каждый грамм съеденного переработанного мяса. В случае с хот-догом это 61 грамм переработанного мяса плюс натрий и трансжиры. Всё это частично компенсирует клетчатка и полиненасыщенные жиры.

По мнению учёных, важен каждый продукт, так что они предлагают не сидеть на диете, а компенсировать вред пользой. Например, если заменить 10% от дневной нормы калорий орехами, фруктами и овощами вместо переработанного мяса, то можно заработать по 48 минут в день дополнительно к жизни. К тому же и на экологии это благотворно скажется, сократится на треть углеродный след. Так что учёные предлагают действовать такими мелкими шагами, которые способны оказать большое влияние на окружающую среду.

В этом исследовании за базу принималась средняя продолжительность жизни хорошего качества и без болезней. Учёные создали специальный индекс еды, проанализировав углеродный след от неё и воздействие на человека. В список вошло около 6 тыс. продуктов. Им дали зелёный или красный цвет в зависимости от сочетания питательной ценности и углеродного следа.

Лосось, к примеру, получил зелёный цвет за питательные свойства, но красный — за влияние на экологию. Кока-кола — наоборот. В итоге оба продукта не рекомендованы к употреблению. В категорию зелёных попали продукты без мяса, рыба разных видов, бобы и орехи, пишет Daily Telegraph.