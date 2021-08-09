Times: «экологически чистое питание» — в Британии набирают популярность блюда из насекомых

Британцы постепенно преодолевают свою «давнюю брезгливость» и начинают переходить на продукты из кузнечиков, сверчков и мучных червей. Идея пользуется особым успехом среди молодёжи, которую беспокоит фитнес и экологичность потребляемой ими еды, сообщает The Sunday Times.

Ранее блюда с начинкой из насекомых подавались только в дорогих британских ресторанах, но вскоре ситуация может измениться благодаря новому подходу. Сегодня сверчки, кузнечики и мучные черви всё чаще продаются в виде порошка, поэтому их можно добавлять во что угодно — от протеиновых коктейлей до тортов, пишет The Sunday Times.

По словам издания, британский рынок накрыла волна тематических проектов, нацеленных на молодых профессионалов, которые интересуются фитнесом и экологичностью. Новая тенденция заставляет экспертов поверить в то, что употребление насекомых в пищу может наконец-то получить широкое распространение в Соединённом Королевстве в ближайшие несколько лет.

Насекомые богаты витаминами и минералами, а также белком и полезными жирами. При этом для их разведения требуется небольшое количество земли или воды, благодаря чему они являются «экологически чистым источником пищи», утверждает издание.

Тем не менее на протяжении долгого времени жители Туманного Альбиона категорически отказывались питаться насекомыми, которые давно стали обычной едой в некоторых частях Таиланда, Мексики и Центральной Африки. «Привередливость» сограждан вызывает отчаяние у британских поваров и учёных.

«В этом нет никакой логики. Мы едим креветок, которые очень похожи на насекомых, — заявила изданию судья кулинарного шоу The Great British Bake Off Прю Лейт. — Думаю, производители начнут использовать насекомых и муку из насекомых в качестве заменителя мяса, и, возможно, мы к этому привыкнем».

Журналистка The Sunday Times посетила курс, организованный Horizon — одной из быстрорастущего числа компаний, которые предлагают съедобных насекомых по всей стране. Владельцы фирмы, семейная пара Тициана Ди Костанцо и Том Мохан, не только торгуют пакетами с сушёным порошком из сверчков и мучных червей, но и проводят курсы по их использованию в повседневной еде.

Их занятия привлекают внимание защитников окружающей среды, поваров и инвесторов. Пара, которая работала в сфере информационных технологий, сменила гастрономические привычки после того, как их сын вырастил мучных червей в рамках научного проекта. Вскоре они стали разводить насекомых в своём саду.

Для них стало привычным делом добавлять сверчков в кашу, но они смотрят в будущее реалистично. «Насекомые станут более популярными, но я думаю, что их в основном будут использовать в виде порошка при выпечке и приготовлении пищи, а не есть целиком», — сказала Ди Костанцо.

Руководители занятий предупредили, что у насекомых «немного землистый и ореховый вкус». После дегустации участники курсов обнаружили, что у необычной еды ещё прослеживаются «нотки тунца, копчёного бекона и свиных шкварок». Три часа спустя они приготовили питательные домашние блюда, включая брускетты со сверчками, бхаджи и гамбургеры с мучными червями, а также немного печенья на десерт.

По словам журналистки, только брускетта с целыми сверчками, плавающими в уксусе, оказались «настоящим испытанием для желудка». Но она полагает, что всё дело в её собственной брезгливости.

Между тем ажиотаж вокруг съедобных насекомых растёт. Компания Nutribug, расположенная в графстве Суррей, предлагает продукты на основе сверчка, в том числе протеиновые батончики с такими модными вкусами, как ягоды годжи и семена чиа. За последний год её продажи выросли на 30%.

По данным исследовательской компании Meticulous Research, к 2030 году рынок съедобных насекомых для питания животных и людей может составить £5,75 млрд с прогнозируемым ежегодным ростом на 24%.

«Я не уверен, станут ли (насекомые. — ИноТВ) доминирующей формой белка в рационе. Необходимо будет следить за этой областью. Мы видим значительную потенциальную выгоду от этих продуктов. Они вызывают большой интерес у потребителей», — заявил The Sunday Times главный научный консультант Агентства по пищевым стандартам Великобритании Робин Мэй.