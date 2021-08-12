NTD: популяция львов в Африке сократилась вдвое — их убивают природные катаклизмы и люди

По статистике, за последние 20 лет в Африке стало в два раза меньше львов. Основные причины их вымирания — сильные засухи, которые происходят всё чаще из-за стремительных изменений климата, а также деятельность человека, который осваивает прежние территории обитания львов. В итоге они даже забредают в города в поисках пищи, передаёт Euronews.

Сильные и грациозные... В мире не так уж много животных, способных противостоять льву, — но за последние 20 лет львов стало в два раза меньше. В национальных парках Кении популяция восточноафриканского льва также постоянно сокращается. Причины разные: и погодные катаклизмы, и потеря мест обитания.



ШАДРАК НГЕНЕ, сотрудник Службы дикой природы Кении: Люди начали заниматься сельским хозяйством там, где раньше обитали львы. Рост населения также привёл к уменьшению численности животных, на которых звери охотились. Это стало проблемой: львы ищут альтернативу и нападают на скот. Это вызывает конфликт между человеком и львом.



Гибель львам несёт и засуха. Они страдают от нехватки воды. Пищи также остаётся мало, потому что умирает потенциальная добыча.



ШАДРАК НГЕНЕ: С другой стороны, если дождей будет с избытком, то животные начнут мигрировать. Львам будет не хватать пищи — и они могут умереть.



Три года назад в национальном парке «Друзья Найроби» было сильное наводнение, в итоге умерли 14 львят. Скорее всего, детёныши болели пневмонией.



Впрочем, конфликт с людьми ещё серьёзнее. Львы, обескураженные изменениями своих мест обитания, забредают в города.



ПАТРИСИЯ ХИЗЕР-ХЕЙС, сотрудница парка «Друзья Найроби»: Я вижу единственное решение для львов и буйволов — это оградить территорию протяжённостью десять километров. Но, конечно, весь парк ограждать нельзя. Надо только отгородить от него жилой район, чтобы львы не могли туда проникнуть.



10 августа на планете отмечается Всемирный день льва.



Дата выхода в эфир 10 августа 2021 года.