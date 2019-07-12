Times: французской паре пришлось отказаться от своего бизнеса из-за фотосессии с охоты на животных в Африке

Французской семейной паре пришлось отказаться от бизнеса и продать свой супермаркет в Лионе после распространения в сети фотографий с животными, убитыми во время сафари. Как сообщает британская газета The Times, супружеская пара начала получать угрозы в интернете и в конечном итоге подверглась травле, такой же чудовищной, как сама охота и добыча трофеев.

Семейная пара была вынуждена продать франшизу своего супермаркета во Франции после размещения в сети фотографий с животными, убитыми на африканском сафари, сообщает британская газета The Times.

Жак Альбуд и его жена Мартина начали получать угрозы в интернете после того, как активисты по защите прав животных распространили через Facebook их снимки, на которых супруги изображены с леопардом, крокодилом, львом и бегемотом.

Фотографии, сделанные в 2015 году, были обнаружены на веб-сайте, рекламирующем сафари в Танзании и Южной Африке. За распространением этих снимков последовали призывы покупателей бойкотировать магазин супружеской пары неподалёку от Лиона.

Сеть оказала давление на пару и потребовала их ухода из бизнеса, потому что фотографии с охоты находятся «в полном противоречии с ценностями», отстаиваемыми сетью. «Мы осуждаем их, даже если это была их частная деятельность».

Мэр Лиона Жерар Коломб подчеркнул, что фотографии были «шокирующими, недопустимыми». По его словам, «преступно охотиться на охраняемые виды».

Группа по защите прав животных «30 millions d’amis» заявила, что численность львов в Южной Африке за прошедшее столетие сократилась на 90% и что популяция может исчезнуть к 2050 году.

Как отмечает издание, исторически Франция, в которой разрешены бои быков и петухов, а охотой занимаются 1,1 млн человек, уделяла мало внимания правам животных. Однако настроения постепенно меняются: на мясников и забойщиков скота совершаются нападения, а Партия анималистов набрала на европейских выборах 2,2% голосов.

По словам комментатора на французском государственном радио, в конце концов чету Альбоуд «линчевали в интернете», и насилие в онлайн-комментариях было таким же «чудовищным», как и сама добыча трофеев на охоте, заключает The Times.