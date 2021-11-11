Euronews: продовольственные банки в США бьют тревогу — малоимущим не хватает еды

Продовольственные банки США столкнулись за последнее время с массой проблем, от коронавирусной пандемии до роста цен на продукты питания. Ситуация вряд ли улучшится в краткосрочной перспективе — большинство экспертов считают, что для разрешения глобального кризиса дефицита потребуются месяцы. Между тем цены на продукты в США с приближением новогодних праздников продолжают расти, передаёт Euronews.
Призыв о помощи сотрясает продовольственные банки в Соединённых Штатах, которые опасаются, что не смогут удовлетворить потребности самых нуждающихся в эти последние недели года. Помимо кризиса, связанного с пандемией, и нарушения цепочек поставок, от которых страдают многие экономики по всему миру, они столкнулись с новой проблемой — растущими ценами на продукты питания.
КЭТИ ФИЦЖЕРАЛЬД, глава организации Feeding America: Наши продовольственные банки сообщают о повышении цен в два-три раза по сравнению с тем, что было всего девять месяцев назад.
Кэти Фицджеральд добавила, что с начала пандемии около 60 миллионов человек получили доступ к системе благотворительного питания в США. Таких, как Ита Эспиноса, кто каждый день борется за то, чтобы прокормить свои семьи.
ИТА ЭСПИНОСА, посетительница продовольственного банка: Я приезжаю сюда, потому что мне нужна еда для моей семьи. Знаете почему? Потому что в магазинах еда очень дорогая, а денег не хватает.
Высокие цены влияют на потребительскую корзину малообеспеченных семей и групп населения. С приближением праздников, таких как День благодарения и Рождество, многим приходится принести некоторые жертвы.
МАРТА ХЭЙСЕЛ, посетительница продовольственного банка: Это будет дорогой День благодарения — индейка не будет стоить так, как было раньше, и её не хватит на всех. Так что, слава богу, взамен они выдают эту курицу. И мы сможем принести её нашим семьям.
И вряд ли ситуация улучшится в краткосрочной перспективе. Большинство экспертов считают, что для разрешения глобального кризиса дефицита потребуются месяцы. Между тем цены следуют курсу, диктуемому законом спроса и предложения.
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