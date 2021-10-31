N-TV: рост стоимости аренды жилья в Германии повышает риск нищеты

Каждый четвёртый квартиросъёмщик в Германии сейчас находится под угрозой обнищания, сообщает немецкий телеканал N-TV. Число людей, рискующих оказаться бедными, среди тех, кто снимает жилплощадь, примерно вдвое выше, чем среди собственников жилья. Пандемия коронавируса только обострила ситуацию: зарплаты не растут, а порой даже снижаются, в то время как стоимость аренды жилья постоянно повышается.

Времена, когда люди в Германии тратили на аренду жилья около трети своего заработка, давно остались в прошлом, отмечает немецкий телеканал N-TV. Для всё большего числа квартиросъёмщиков оплата жилья становится серьёзным финансовым грузом, который загоняет их в нищету.

Каждая четвёртая семья в Германии находится под угрозой обнищания. Это означает, что число людей, рискующих оказаться бедными, среди тех, кто снимает жилплощадь, примерно вдвое выше, чем среди собственников жилья. К такому результату пришло исследование, проведённое по запросу депутата Левой партии Сюзанны Фершль. Впрочем, число владельцев недвижимости, которым грозит обнищание, за последние годы тоже существенно возросло.

Лицами, оказавшимися под угрозой обнищания, в Европе считаются те, кто обладает менее чем 60% среднего заработка. Согласно отчёту Министерства труда, в 2019 году такие граждане составляли 25,3% от числа тех, кто снимает жильё. За два года до этого тот же показатель находился на уровне 24,6%.

Однако, по данным отчёта, он существенно увеличился, в первую очередь, среди собственников жилья: с 2017-го по 2019 год произошёл рост на 4% до 12,5%. Коронавирусный кризис с начала 2020 года обострил ситуацию как для съёмщиков, так и для собственников недвижимости.

«Каждый пятый в Германии сейчас находится под угрозой обнищания, в случае квартиросъёмщиков даже каждый четвёртый, — заявила Фершль. — В то время как зарплаты не растут или даже снизились из-за пандемии, цены на жильё растут непрерывно. В итоге всё большая часть дохода тратится на оплату жилья». Закон об ограничении стоимости аренды жилья и система тарифных платежей должны остановить эту «спираль нищеты», отмечает немецкий телеканал.

По данным, которые удалось получить СДПГ, зелёным и Свободной демократической партии для облегчения ситуации на рынке жилья необходимо строить 400 тыс. новых квартир в год. Из них 100 тыс. должны финансироваться государством. В соответствии с нынешними планами правительства существующие правила защиты арендаторов будут продлены, но предельная арендная плата устанавливаться не будет. Именно против этого возражают зелёные в таких крупных населённых пунктах, как Берлин, подчёркивает телеканал N-TV.