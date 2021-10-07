Euronews: 80 млн европейцев не уверены, что смогут оплачивать этой зимой счета за свет и газ

Эксперты предупреждают, что с приближением зимы в Евросоюзе усиливается «энергетическая бедность» и примерно у 80 миллионов европейцев вскоре может не хватить денег, чтобы оплачивать счета за газ и электроэнергию. Семь миллионов домохозяйств уже сейчас оказались перед угрозой отключения подачи энергоресурсов за неуплату. Эту проблему ещё больше усугубляет пандемия COVID-19 и вызванные этим сложности на рынке труда и в экономике в целом, передаёт Euronews.

Приближается холодное время года, растут цены на энергоносители — и около 80 миллионов человек по всей Европе не уверены, хватит ли им денег для уплаты счетов за свет и газ. В этом сезоне проблему «энергетической бедности» усугубляют долговременные экономические последствия пандемии.



АЛЕКСАНДР ВИВЬЕ, эксперт из Бельгии: У многих людей уровень потребления выше, чем они могут себе позволить. Другие же домохозяйства экономят на комфорте — и отключают отопление, чтобы им хватило энергии, например, приготовить еду. Мы видим разные формы «энергетической бедности».



Острота этой проблемы тоже различается от страны к стране: в богатом Люксембурге «энергетическими бедняками» считаются 3 процента населения, а в Болгарии — 30 процентов. Для преодоления такого отставания Евросоюз вырабатывает единый подход к борьбе с дефицитом энергии.



Эксперты допускают возможность скоординированного повышения цен на электричество и природный газ. В то же время странам-членам рекомендуют поскорее отказаться от использования ископаемого топлива ради обеспечения энергетической безопасности — своей и всего Евросоюза.



АЛЕКСАНДР ВИВЬЕ: Один из рычагов, имеющихся у правительств ЕС, — это возможность регулировать налоги и сборы, которые входят в счета за энергию. Есть и другие варианты: можно предоставить нуждающимся гражданам одноразовую помощь, не имеющую отношения к счетам. Я считают очень важной дискуссию на эту тему. Что входит в счёт за энергию, а что нет? Как мы хотим профинансировать, среди прочего, переход на возобновляемые источники, а также некоторые социальные меры, связанные с «энергетической бедностью»?



В то время как лидеры Евросоюза продолжают поиск выхода из нынешнего энергетического кризиса, разворачивается общественная кампания за признание доступа к энергии одним из прав человека. Активисты призывают ввести общеевропейский запрет на отключение света и газа за неуплату счетов, которое в настоящее время затрагивает около 7 миллионов домохозяйств в год.



Дата выхода в эфир 05 октября 2021 года.