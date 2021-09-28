Le Monde: пандемия подтолкнула парижан переехать в деревню

После серии карантинов жители Парижского региона стали скупать дома с участками в менее крупных административных центрах и их пригородах, рассказывает Le Monde. Благодаря удалённой работе, развитой сети высокоскоростных поездов и продаже квартир в столице им удаётся повысить качество жизни, однако вместе с тем в провинции растут цены на недвижимость и недовольство местных жителей новыми соседями.

Множество французов переезжают из столицы и административных центров в менее крупные города с населением не больше 20 тыс. человек, чтобы повысить качество жизни и быть ближе к природе, пишет Le Monde. Такая «джентрификация» приводит к росту цен на жильё и недовольству местных жителей.

В конце 2020 года аналитическая компания La Fabrique de la Cité провела опрос, согласно которому 90% участников хотели бы жить в средних или маленьких городах, 84% предпочли бы квартире собственный дом, а 75% мечтают уехать из Парижского региона. К таким же результатам пришёл Французский институт общественного мнения, проводивший исследование среди 1800 французов с 27 мая по 3 июня этого года: 86% респондентов хотели бы жить в городе средней величины, что на 3% больше, чем в 2020 году после выхода из первого карантина. Что касается цен на жильё, служба Notaires-Insee 9 сентября опубликовала цифры за второй триместр этого года: в среднем по стране отмечается рост на 5,9%, причём дорожают скорее дома, чем квартиры, и скорее в провинции, чем в Парижском регионе.

После нескольких месяцев карантина, проведённых в более или менее тесных квартирах, спрос на дома с двориком вырос в разы, рассказывает французская газета. Росту цен на жильё в провинциальных административных центрах способствуют переход на удалённую работу, развитие сети высокоскоростных поездов и появление парижан, которые продают за баснословные деньги свои столичные квартиры, чтобы обосноваться в деревне. Дошло до того, что теперь жители этих городов не могут найти себе жильё по карману и вынуждены переезжать в пригороды. Благодаря эффекту домино здесь цена за квадратный метр также растёт, что ещё больше осложняет отношения с местным населением.

Согласно данным за полгода, в департаменте Буш-дю-Рон число сделок по покупке жилья в новостройках или на вторичном рынке по сравнению с 2019 годом выросло на 13%. В его административном центре Марселе цена за квадратный метр поднялась на 6% для вторички и на 7,2% для новостроек, а в кварталах, которые пользуются популярностью у покупателей, этот прирост выражается двузначными цифрами: например, 13% для Бомпара и Андума и 19,5% для Ла-Фурражера.

Как объясняет нотариус Пьер-Арман Самама, ситуация на рынке недвижимости в Марселе является ярким примером того, как изменилось поведение потенциальных покупателей после коронакризиса. Покупка жилья остаётся для населения финансовым вложением, однако теперь оно ещё приобрело дополнительное значение на время пандемии. «Уход на карантин оборачивается необходимостью иметь больше жилого пространства, участок земли или просто менять место проживания», — указывает эксперт.

Со своей стороны жители Бордо дорого заплатили за возможность через два часа оказаться в Париже после открытия новой ветки высокоскоростных железных дорог в июле 2017 года. По данным аналитического центра LPI-SeLoger, с 2015-го по 2019 год средняя цена за квадратный метр в этом городе поднялась с €3410 до €4722. После краткого затишья в этом году она снова подскочила больше, чем на 6%.

Теперь даже состоятельным семьям становится всё сложнее приобрести недвижимость в Бордо, отмечает издание. По словам Летиции Варенн, консультанта по элитной недвижимости в компании Realy Smart, парижане переезжают в менее крупные города с очень большим бюджетом, и из-за этого взлетают цены на жильё. Многие жители пользуются возможностью продать свою собственность по таким внезапно высоким ценам, однако после, как рассказывает Варенн, им не хватает денег для покупки жилья в Бордо, поэтому приходится искать хотя бы что-то равноценное в пригородах. После пандемии COVID-19 «все ищут примерно одно и то же: домик с участком в городе, недалеко от трамвайной или автобусной остановки». Однако теперь недвижимость можно купить разве что за кольцевой автодорогой или даже на правом берегу Гаронны, который раньше жители города недолюбливали из-за пробок и плохой транспортной доступности.

Многие французы решаются пойти дальше и переехать из областных центров в деревню. Так, в расположенных в 30—60 км от Тулузы городках продажи недвижимости за карантинный год выросли с 15 до 20%. Один из них, Куфулё, пал жертвой собственного успеха — там цены на жильё за год подскочили на 20%. Как уверяет мэр города Оливье Дамез, спрос настолько велик, что «любой дом продаётся за два дня». «У нас больше нечего продавать, а пригодной для застройки земли осталось совсем немного», — подчёркивает Дамез. Местные жители опасаются, что их город может превратиться в спальный район, и неодобрительно относятся к новоприбывшим, которые требуют модернизации инфраструктуры и других изменений.

Похожие проблемы наблюдаются в Амберьё-ан-Домб в часе езды от Лиона. Сейчас здесь проживает 1744 человека, однако на стадии строительства находится 70 загородных домов, 80% которых принадлежат выходцам из районного центра. «Последние два-три года спрос очень высок», — подтверждает первый помощник мэра Пьер Розе. Он обеспокоен социологическими последствиями таких миграций населения: «Горожане привыкли, что рядом с домом у них различные сервисы, а в деревне этого нет». Розе признался, что не знает, как будут складываться отношения между новыми соседями и местными жителями. Здесь и в других маленьких городах высокий спрос на недвижимость заставляет задуматься о мерах, которые позволят коммунальным услугам, школе, транспорту и другим службам приспособиться к увеличившемуся населению, отмечает Le Monde.