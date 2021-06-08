Оскорбления, собачьи экскременты и ночной ремонт — невыносимая соседка превратила жизнь французской семьи в ад

Семья с тремя детьми в городе Вильпрё столкнулась с невыносимыми условиями жизни после покупки нового дома, пишет Le Parisien. Как передаёт газета, всему виной странная соседка, из-за которой в доме уже сменилось четыре владельца. Новые жильцы подали на женщину в суд и пытаются добиться её госпитализации для прохождения психиатрического лечения, однако мэрия города признаётся, что немногим может помочь семье.

Каждый новый хозяин жилья боится оказаться рядом с невыносимым соседом, который превратит его жизнь в кошмар, но Изабель и её муж, переезжая, думали, что их ждёт покой, пишет Le Parisien. Их дом с садом в жилом районе города Вильпрё казался идеальным для пары и их троих детей. Тем не менее, через несколько месяцев семья поняла, что ошибалась, отмечает издание. Соседка, занимающая смежный дом, превратила их жизнь в ад .

«Наша соседка начала с того, что вызвала к нам полицию: она рассказала правоохранительным органам, что мой муж меня бьёт», — рассказывает Изабель. С тех пор неприятностей становится только больше. «Она всё время проводит работы в доме, мы больше не можем уснуть», — жалуется мать семейства. Удары молотка, вопли, а также дрель, используемая посреди ночи — «это стало невыносимо».

Несколько раз Изабель находила подстилку, наполненную кошачьей мочой, на крыше веранды или в саду. «Если это не яйца, брошенные в мою машину, то это собачьи экскременты, которые она собрала по району», — возмущается женщина. По её словам, другим соседям также достаётся от дамы.

Сегодня пара подала против соседки иск по обвинению в травле. Они также начали процесс против продавца, с целью аннулирования сделки по продаже дома. «Именно из-за этой женщины бывший владелец решил продать дом, и он намеренно скрыл эту часть от нас», — негодует Изабель. Эта недвижимость была мечтой семьи. «Мы два года искали жильё в Вильпрё, мы взяли кредит на 25 лет, чтобы его себе позволить», — рассказывает женщина.

По словам Изабель, их соседка уже заставила четырёх бывших владельцев дома переехать. «У неё нет причин нападать на нас, она человек, который нуждается в лечении, мы хотим, чтобы о ней заботились», — говорит владелица дома. Как сообщает издание, после столкновения между двумя женщинами в полицейском участке на прошлой неделе 60-летняя соседка Изабель пообещала получить лечение. По признанию матери семейства, сейчас она боится даже выпускать детей в сад одних. На днях их соседка бросила в сад камень, и как подозревает Изабель, пыталась навредить их собаке.

Мэрия Вильпрё объясняет, что «это деликатное дело» и сожалеет, что «не может сделать больше». Муниципалитет связался с оперативной группой, специализирующейся на оказании помощи лицам с психиатрическими проблемами, но поскольку у дамы есть дети, служба не могла вмешаться.

Изабель также связалась с сыном дамы, но последний, по её словам, «ничего не хочет делать». «Ни скорая, ни экстренные службы, ни полиция не могут справиться с этой ситуацией. Мы обратились к региональному агентству здравоохранения, компетентному в этом вопросе, чтобы этого человека забрали», — рассказывает женщина.