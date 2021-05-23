Le Parisien: лучшая кебабная Парижа потеряла клиентов из-за семейных споров
Вокруг лучшей кебабной Парижа на улице Батиньоль (VII округ) кипят нешуточные страсти: две недели назад по соседству появился конкурент с похожей вывеской, рассказывает Le Parisien. Однако за банальным соперничеством двух заведений скрывается открытая война между членами одной семьи.
Чтобы разобраться в ситуации, французская газета предлагает вернуться в 1991 год. Тогда два брата создали «ресторан» Bodrum, который спустя несколько лет завоевал надёжную армию поклонников. В 2013 году два сына одного их основателей также начали участвовать в общем бизнесе, который стал приносить ещё больше прибыли: попробовать знаменитые кебабы приезжали с другого конца города, а очередь на тротуаре могла насчитывать тридцать человек. Мэр VII округа Жоффрой Булар жалуется, что такая популярность создавала много неудобства, потому что улица Батиньоль «явно для этого не приспособлена».
В свете успешного роста продаж молодёжь задумала расширение: Эркан и Озкан Кайя связались с соседом, который содержал закусочную Mon petit poulet, и решили выкупить его помещение. По их словам, они хотели сохранить старое место и полностью посвятить его доставкам, а в новом продавать еду на вынос. Однако у их дяди Хасана другая версия событий: он утверждает, что племянники ни о чём ему не рассказывали, хотя являлись его сотрудниками. «Я узнал об этом со стороны. Расширяться? Это с радостью. Но моё имя нигде не появлялось в бумагах этого нового заведения, — возмущается один из основателей ресторана. — Они просто хотели воспользоваться тем, что я создал с их отцом, чтобы раскрутить собственную кебабную».
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