Le Parisien: лучшая кебабная Парижа потеряла клиентов из-за семейных споров

По соседству со знаменитой парижской кебабной на улице Батиньоль появился ларёк, переманивший 80% покупателей — его открыли племянники владельца старой закусочной, которые якобы без его ведома захотели расширить помещение, пишет Le Parisien. Суд удовлетворил поданную дядей жалобу и обязал конкурентов поменять концепцию заведения, лишая завсегдатаев улучшенных сэндвичей.

Вокруг лучшей кебабной Парижа на улице Батиньоль (VII округ) кипят нешуточные страсти: две недели назад по соседству появился конкурент с похожей вывеской, рассказывает Le Parisien. Однако за банальным соперничеством двух заведений скрывается открытая война между членами одной семьи.

Чтобы разобраться в ситуации, французская газета предлагает вернуться в 1991 год. Тогда два брата создали «ресторан» Bodrum, который спустя несколько лет завоевал надёжную армию поклонников. В 2013 году два сына одного их основателей также начали участвовать в общем бизнесе, который стал приносить ещё больше прибыли: попробовать знаменитые кебабы приезжали с другого конца города, а очередь на тротуаре могла насчитывать тридцать человек. Мэр VII округа Жоффрой Булар жалуется, что такая популярность создавала много неудобства, потому что улица Батиньоль «явно для этого не приспособлена».

В свете успешного роста продаж молодёжь задумала расширение: Эркан и Озкан Кайя связались с соседом, который содержал закусочную Mon petit poulet, и решили выкупить его помещение. По их словам, они хотели сохранить старое место и полностью посвятить его доставкам, а в новом продавать еду на вынос. Однако у их дяди Хасана другая версия событий: он утверждает, что племянники ни о чём ему не рассказывали, хотя являлись его сотрудниками. «Я узнал об этом со стороны. Расширяться? Это с радостью. Но моё имя нигде не появлялось в бумагах этого нового заведения, — возмущается один из основателей ресторана. — Они просто хотели воспользоваться тем, что я создал с их отцом, чтобы раскрутить собственную кебабную».

После этого дядя уволил своих племянников за грубые нарушения и подал на них в суд за нечестную конкуренцию. Правосудие встало на сторону истца и обязало братьев по крайней мере изменить тип продукции. Таким образом, в новом ларьке они не смогут продавать кебаб, иначе им придётся заплатить €2 тыс.

Обвиняемые решили подавать апелляцию, уверенные в своей правоте. «Разумеется, дядя был в курсе. Это может подтвердить множество свидетелей, — заявляет их адвокат. — Мои клиенты развивали этот проект, много вложили в расширение, купив соседнее помещение. Им показалось нормальным самим воспользоваться этим, без выплат дяде, который, вопреки своим словам, уже давно отошёл от дел».

Легко представить, какая напряжённая обстановка царит в этой семье, отмечает издание. На улице Батиньоль дежурят три охранника — по словам источника, знакомого с делом, их пришлось нанять братьям, потому что дядя много раз им угрожал. Сам Хасан Кайя, разумеется, опровергает эти обвинения: он считает, что эти люди переманивают его покупателей.

Единственное, что точно ясно: теперь очереди выстраиваются не в старую кебабную, а к её молодым конкурентам. «У них сэндвичи вкуснее, — говорит один из завсегдатаев. — И у них есть торговая жилка». Хасан Кайя с горечью признаёт, что потерял 80% своих покупателей. «Завсегдатаи последовали за ними просто из-за привычки, — жалуется он. — Они спрашивают, новичок ли я — я, который открыл (кебабную. — ИноТВ) в 1991 году. Они не знают моё лицо, потому что я на кухне».

Точка зрения братьев и здесь не совпадает с мнением их дяди. «Со временем мы довели маринад до совершенства, — заверяют они. — Но это требует работы, а любви к профессии невозможно научить». По их словам, они с детства посещали кебабную, все завсегдатаи которой их знают и любят. Покупатели сделали свой выбор, однако правосудие может вскоре их лишить возможности съесть лучший кебаб, пишет Le Parisien.