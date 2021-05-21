«Вести» объяснили, почему в действительности борщ перестал быть украинским

Как бы это ни было печально, Украине придётся признать, что она проиграла информационную битву «Чей борщ?», которая претендует на статус самой известной дипломатической баталии последних лет. Как пишут «Вести», если борщ приготовлен из белорусской картошки, польской морковки, узбекского лука, испанской капусты, французской свёклы, а наваристости блюду придаёт свиная голяшка из Канады — это уже вовсе не украинский борщ, а «импортный интернационал».

Информационную битву «Чей борщ?», которая претендует на статус самой известной дипломатической баталии последних лет, можно сворачивать. Как пишут «Вести», Украине, увы, нужно признать поражение и подписать акт «безоговорочной борщевой капитуляции».

Как отмечает издание, подорожание на Украине почти всех продуктов из борщевого набора за карантинный год, с мая 2020-го по май 2021 года, является прямым следствием «деукраинизации борща». Важнейшим фактором является и то, что львиная доля объёма практически всех продуктов для готовки борща обеспечивается исключительно за счёт импорта. Если борщ приготовлен из белорусской картошки, польской морковки, узбекского лука, испанской капусты, французской свёклы, а наваристости блюду придаёт свиная голяшка из Канады — это уже вовсе не украинский борщ.

В таких условиях «индекс борща» не отражает ничего, кроме стоимости борща как блюда. В этом вся трагичность ироничного статуса Украины как «глобального гаранта продовольственной безопасности». Украинская отрасль АПК дошла до того, что не способна обеспечивать условия базовой продовольственной безопасности.

«В нынешнем исполнении борщ, увы, не украинское блюдо — это «импортный интернационал», который сопровождает пафосные восторги о влиятельности «аграрной супердержавы», — пишут «Вести».

Далее издание приводит информацию с сайта Государственной службы статистики Украины. Для сравнительных примеров журналисты берут один из главных ингредиентов борща — свинину — и два сезонных продукта: картофель и репчатый лук.

Свининой украинский борщ усиленно снабжают Польша, Германия, Нидерланды, Дания, Канада и, как ни странно, США и Норвегия.

«Со свининой, как видно из цифр, всё крайне печально. Хотя мы в шутку, а враги с насмешкой называют нас «салоедами», но импортозависимый «салоед» — это хуже, чем насмешки, и уже совсем не шутки», — отмечает автор материала.

Картофель на Украину поставляют Польша, Румыния, а топ-поставщиком и вовсе выступает с недавних пор Белоруссия. А луком украинских любителей борща снабжают Нидерланды, Польша, Франция, Италия, Узбекистан и даже чуть-чуть Мексика.

Как напоминают «Вести», в конце декабря 2020 года Министерство культуры запустило марафон «Культура и традиция приготовления украинского борща», в рамках которого члены-министры провели онлайн-баттл по приготовлению борща. По мнению автора материала, в данном случае эта марафонская кулинария является «ярчайшим примером подмены сути, некой оберткой патриотического пафоса, которой прикрывает пугающее профанство власти не только в отрасли АПК, но и в государственном управлении в целом».

«Министры лучше бы поинтересовались происхождением продуктов, из которых они так задорно готовили борщ. Среди них, к слову, могли быть «вражеские» ингредиенты, импортированные из России», — подводит итог украинское издание.