«Вести» объяснили, почему в действительности борщ перестал быть украинским

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Deutsche Wirtschafts Nachrichten пророчит Турции судьбу великой беспилотной державы Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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SCMP: копия «Титаника» в Китае должна привлечь миллионы туристов со всего мира South China Morning Post
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WION: под чужой личиной — у Пентагона нашлась «секретная армия» в 60 тысяч человек WION
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CNN: экстремисты-расисты с доступом к оружию — ФБР и МВБ назвали крупнейшую террористическую угрозу для США CNN
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И повторится всё, как встарь: FP призвал предотвратить «колониальные» войны в космосе с помощью дипломатии Foreign Policy
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Contra Magazin: замена Турции — Греция усиливает военное сотрудничество с США Contra Magazin
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Daily Express: с приходом Байдена идиллии между США и ЕС не наступило Daily Express
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Чупков прокомментировал свою победу на ЧЕ в Будапеште на дистанции 200 м брассом
Российский пловец Антон Чупков прокомментировал свою победу на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
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Полянский прокомментировал взаимное прекращение огня между Израилем и ХАМАС
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил об ожидаемых сроках прекращения огня между Израилем и ХАМАС
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Плющев назвал главных соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил перспективы сборной России на стартующем чемпионате мира по хоккею, который пройдёт в Риге.
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Сенаторы США внесли законопроект о восстановлении санкций против «Северного потока — 2»
14 сенаторов Соединённых Штатов внесли в конгресс законопроект, который призывает восстановить санкции против компаний, строящих трубопровод «Северный поток — 2», сообщает сенатор Кевин Крамер.
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В команде Магомедшарипова отвергли идею боя с Барбозой
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), на данный момент не заинтересован в поединке против бразильца Эдсона Барбозы.
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В Москве и Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности
Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра до вечера пятницы, 21 мая.
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В команде Гассиева рассказали, когда боксёр будет готов провести следующий поединок
Российский боксёр-тяжеловес Мурат Гассиев готов в ближайшее время начать подготовку к следующему поединку.
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В ОБСЕ назвали «хорошей новостью» прекращение огня между Израилем и ХАМАС
Официальный представитель ОБСЕ Анн Линде назвала хорошей новостью прекращение огня между Израилем и ХАМАС.
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Малкин принял участие в утренней тренировке «Питтсбурга»
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин принимал участие в утренней тренировке команды.
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В США привели доказательства лабораторного происхождения коронавируса
Республиканцы из комитета по разведке палаты представителей США рассказали о существовании косвенных доказательств лабораторного происхождения COVID-19. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на их доклад.
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СМИ: Аллегри ответил отказом на предложение «Тоттенхэма» стать главным тренером команды
Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри отказался стать наставником лондонского «Тоттенхэма».
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ХАМАС прокомментировало сообщение о двустороннем прекращении огня
Палестинское движение ХАМАС сообщило, что будет придерживаться соглашения о прекращении огня, если Израиль будет его соблюдать. Об этом заявил советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно.
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Москалёва и Ерёмин обыграли испанцев на ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар
Российские кёрлингисты Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин обыграли команду Испании в матче седьмого тура чемпионата мира среди смешанных пар, который проходит в Абердине.
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Глава Минздрава Украины планирует до конца года вакцинировать от COVID-19 всех желающих
Новый министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о планах вакцинировать в стране от коронавирусной инфекции COVID-19 до конца 2021 года всех желающих.
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В Федерации хоккея Латвии рассказали, когда болельщиков могут пустить на трибуны матчей ЧМ
Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис рассказал, когда правительство страны примет решение о допуске зрителей на матчи чемпионата мира в Риге.
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В Израиле приняли инициативу Египта по двустороннему прекращению огня
Кабмин Израиля принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий. Об этом сообщили в пресс-службе израильского правительства.
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Парфёнов сохранил должность главного тренера «Арсенала»
Дмитрий Парфёнов продолжит работу на посту главного тренера тульского «Арсенала».
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Умер лётчик-испытатель Тайгиб Толбоев
Лётчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев скончался на 65-м году жизни.
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Илон Маск примет участие в марафоне «Новое знание»
Руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск в режиме видеоконференции выступит на просветительском марафоне «Новое знание».
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Сейм Латвии обязал правительство допустить зрителей на матчи ЧЕ по хоккею
Болельщики, которые прошли процесс вакцинации от COVID-19 или переболели коронавирусом, получат возможность посетить матчи чемпионата мира по хоккею в Риге.
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Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул страну
Посольство России в Скопье сообщило, что российский дипломат, высланный Северной Македонией, покинул территорию страны.
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Попова рассказала о местах с наибольшим риском заболеть коронавирусом
Общественный транспорт и дом остаются местами, в которых люди чаще всего заболевают коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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СМИ: в Москве пресекли деятельность группы телефонных мошенников
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России по Москве при содействии международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, пресекли деятельность группы телефонных мошенников.
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Глава Haas считает, что Мазепин почувствовал уверенность в управлении болидом
Руководитель команды «Формулы-1» Haas Гюнтер Штайнер похвалил российского гонщика Никиту Мазепина за выступление в двух свободных практиках Гран-при Монако.
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KAN: взаимное прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступит в силу в ночь на 21 мая
Взаимное прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступит в силу в 02:00 мск 21 мая.
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УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС в гостях победил краснодарский «Локомотив-Кубань» во втором полуфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ.
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Социологи выяснили, какая литература интересует россиян
Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал, какая литература интересует россиян.
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Попова: российские тесты определяют все варианты коронавируса
Российские тесты определяют все существующие варианты коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В Росгидромете прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в регионах
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в регионах.
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«ВКонтакте» назвала блогеров — участников VK Fest 2021
Социальная сеть «ВКонтакте» назвала блогеров — участников VK Fest 2021 и дополнила список артистов. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
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Рафиков призвал болельщиков поддержать сборную России на ЧМ по хоккею
Защитник сборной России Рушан Рафиков поделился ожиданиями от чемпионата мира по хоккею, который стартует в Риге.
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Юрист напомнил об особенностях привлечения сотрудников к сверхурочной работе
Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв напомнил об особенностях привлечения сотрудников к сверхурочной работе.
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Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Нижегородской области
В Нижегородской области местами ожидается четвёртый класс пожароопасности.
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В Тверской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
Прививку от коронавируса в Тверской области сделал 123 361 человек. За 19 мая вакцинированы 1208 жителей.
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Израиль принял решение о прекращении ударов по сектору Газа
Власти Израиля приняли решение прекратить наносить удары по сектору Газа.
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В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за сутки в мире выявили 638 247 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Источник: Гризманн заменит Роналду в «Ювентусе»
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн может стать новым игроком «Ювентуса» вместо португальца Криштиану Роналду.
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В Москве прошла церемония награждения лауреатов инициативы «Горячее сердце»
В Зале славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве прошла церемония награждения лауреатов инициативы «Горячее сердце».
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В Турции за сутки выявили 9385 случаев коронавируса
В Турции за сутки зафиксировали 9385 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве страны.
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Щербакова охарактеризовала Тутберидзе двумя словами
Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова назвала два главных качества своего тренера Этери Тутберидзе.
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В Израиле назвали число запущенных из сектора Газа ракет
Пресс-служба армии Израиля заявила, что около 4,3 тыс. ракет было выпущено по израильской территории из сектора Газа.
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СМИ: Родственники Месси склоняют его к переходу в ПСЖ
Близкие родственники аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси активно проводят переговоры с игроком по поводу возможного перехода в ПСЖ.
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Пришкольные лагеря в Волгограде откроются с 1 июня
Летом в Волгограде будет работать 121 пришкольный лагерь. Лагеря начнут открываться с 1 июня. Как ожидается, в них отдохнут более 18 тыс. детей.
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В Нижнем Новгороде вручили награды победителям Российской студенческой весны
В Нижнем Новгороде прошла церемония награждения лауреатов фестиваля «Российская студенческая весна».
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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остаётся стабильной, длинные выходные в мае помогли не допустить роста заболеваемости. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Семён Альтов поделился воспоминаниями о Романе Карцеве
Писатель-сатирик Семён Альтов поделился воспоминаниями об актёре Романе Карцеве.
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В Подмосковье рассказали о поддержке аграриев в 2021 году
С начала 2021 года производители сельскохозяйственной продукции Московской области получили субсидии на общую сумму 1,7 млрд рублей.
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В Кировской области оценили темпы вакцинации от COVID-19
Более 150 тыс. жителей Кировской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса. Вторую дозу вакцины получили более 121,7 тыс.
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В Госдуме оценили позицию Белого дома по «Северному потоку — 2»
Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода «Северный поток — 2» будет очень трудно.
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Каспарайтис считает, что сборная России выиграет ЧМ по хоккею
Олимпийский чемпион по хоккею Дарюс Каспарайтис поделился своими ожиданиями от чемпионата мира, который пройдёт в Риге.