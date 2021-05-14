Факты: Макаревич рассказал украинцам, чей борщ на самом деле

Российский певец Андрей Макаревич считает, что борщ появился задолго до возникновения Украины, поэтому это блюдо является скорее древним, нежели украинским. Как пишут «Факты», Макаревич добавил, что хорошо, когда страну узнают по блюду, однако кричать о том, что вы первые в мире, — не нужно.

Российский певец и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сказал, что борщ появился задолго до возникновения Украины, поэтому это блюдо является скорее древним, нежели украинским. Как пишут «Факты», артист, объясняя своё мнение по этому поводу, спросил: «Как вы думаете, когда Русь называлась Киевской, но при этом была Русью, борщ уже был?».

«Я думаю, что борщ — это очень древнее блюдо. Его делают и в Сибири, и в Краснодарском крае, и на Украине, и в Беларуси. Он везде немного разный и чем-то отличается. Кто-то его делает из свинины, кто-то из баранины, белых грибов или вегетарианский», — сказал Макаревич.

Артист сравнил украинский борщ с польской водкой.

«Это как говорят, что поляки придумали водку, но это же не они сделали. Понимаете? Разве это главное?» — спросил артист.

Музыкант рассказал, что любит разный борщ, главное — чтобы он был сделан с умением и любовью. Также он подчеркнул, что хорошо, когда страну узнают по блюду, однако кричать о том, что вы первые в мире, — не нужно.

«Ну первые, а если вторые? Кто это считал и что это меняет? Это ведь не спорт и не забег на длинную дистанцию. Тысячу лет это было на Украине, но тогда её еще не было. Мы жили вообще в других условиях, а борщ был», — сказал Андрей.