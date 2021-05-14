Факты: Макаревич рассказал украинцам, чей борщ на самом деле
Российский певец и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сказал, что борщ появился задолго до возникновения Украины, поэтому это блюдо является скорее древним, нежели украинским. Как пишут «Факты», артист, объясняя своё мнение по этому поводу, спросил: «Как вы думаете, когда Русь называлась Киевской, но при этом была Русью, борщ уже был?».
«Я думаю, что борщ — это очень древнее блюдо. Его делают и в Сибири, и в Краснодарском крае, и на Украине, и в Беларуси. Он везде немного разный и чем-то отличается. Кто-то его делает из свинины, кто-то из баранины, белых грибов или вегетарианский», — сказал Макаревич.
Ссылки по теме
-
Дешёвого борща не будет: украинцам не стоит ждать низких цен на овощи
-
«Борщ — наш»: Украина подала заявку на внесение блюда в список наследия ЮНЕСКО
-
CNN: тайваньские власти призвали сограждан не становиться «Лососями» ради бесплатных суши
-
«Дева в образе Алёнки на фоне Кремля»: украинцев возмутил рецепт борща от Саши Грей