«Борщ — наш»: Украина подала заявку на внесение блюда в список наследия ЮНЕСКО

Украинское Министерство иностранных дел подало заявку на внесение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как передаёт «Обозреватель», министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что это — важный процедурный шаг, который является началом формального продвижения на международном уровне украинского блюда.

Министерство иностранных дел Украины подало заявку на внесение украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как пишет «Обозреватель», инициатором выступил украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook сообщил, что сейчас досье «Культура приготовления украинского борща» направили в Париж.

«Мы стали ещё ближе к внесению борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО! Финишная прямая. Украинский борщ — украинское национальное блюдо, у которого нет конкурентов. Достаточно манипулировать и на почве «русскости» борща, потому что правду не изменишь. Борщ — наш», — написал Ткаченко.

На странице МИД Украины в Facebook отметили, что это является важным процедурным шагом, который станет началом формального продвижения на международном уровне украинского блюда.

Это перспектива нескольких лет, ведь рассмотрение досье проходит раз в два года, — добавили в министерстве.

Как напоминает издание, ранее стало известно, что приготовление украинского борща войдёт в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации Экспертного совета при Министерстве культуры и информационной политики.