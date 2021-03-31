«Борщ — наш»: Украина подала заявку на внесение блюда в список наследия ЮНЕСКО

12:38
Лавров оценил санкции против России и КНР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на специальной сессии ближневосточной конференции клуба «Валдай», оценил санкции против Москвы и Пекина.
12:38
В Союзе журналистов России прокомментировали действия Латвии в отношении RT
Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир высказал мнение о причинах закрытия доступа к сайту RT в Латвии.
12:33
МИД КНР призвал изучить версию об утечке коронавируса в других странах
Китай призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США «Форт-Детрик» и лабораторий в других странах.
12:31
В ЦСКА рассказали о будущем арендованного «Ганноверу» Бийола
Руководитель селекционного отдела московского футбольного клуба ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о будущем полузащитника Яки Бийола, который на правах аренды выступает за немецкий «Ганновер».
12:29
Украина запретит ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и бумаги
Украина с апреля запретит ввоз пшеницы, подсолнечного масла, моющих и косметических средств, а также бумаги и бумажных изделий из России.
12:22
В Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском
В Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском, он недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране.
12:19
Евсеев рассказал, что ему понравилось в игре сборной России в матче со Словакией
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказал мнение о поражении сборной России от национальной команды Словакии в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
12:12
Сорина и Смирнова выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам
Татьяна Сорина и Екатерина Смирнова, представляющие Тюменскую область, одержали победу в командном спринте на чемпионате России в Тюмени.
12:11
«Яндекс» поменял логотип
Интернет-холдинг «Яндекс» поменял логотип. Он появился на главной странице компании, также новый шрифт будут использовать в логотипах сервисов. Об этом информирует РИА Новости.
11:59
В ОНК Москвы рассказали о решении врачей перевести Шпигеля в тюремную больницу
Глава фармацевтической группы компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, арестованный по обвинению в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, будет сегодня помещён в тюремную больницу СИЗО «Матросская Тишина». Об этом RT сообщила член ОНК Москвы Ольга Дружинина.
11:55
Посольство России подтвердило задержание дипломата в Италии
Посольство России подтвердило задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе, сообщив, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.
11:53
Романцев — о тренерских перестановках в ЦСКА: менять коней на переправе не всегда самый мудрый ход
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал кадровые перестановки в тренерском штабе столичного ЦСКА.
11:53
Суд в Литве продлил срок лишения свободы россиянину Мелю
Апелляционный суд Литвы объявил о продлении срока лишения свободы россиянину Юрию Мелю по делу о событиях 13 января 1991 года.
11:47
В Москве возбудили дело по факту поджога грузовиков в промзоне
Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога грузовых автомобилей на территории шиномонтажной мастерской в промышленной зоне на северо-востоке Москвы.
11:37
Милонов высмеял Бузову за желание спеть гимн на ЧМ или Олимпиаде
Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на желание певицы Ольги Бузовой исполнить гимн России на чемпионате мира или Олимпийских играх.
11:32
Ласицкене начала подготовку к летнему легкоатлетическому сезону
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене возобновила тренировки и начала подготовку к летнему сезону.
11:30
Посол России вызван в МИД Италии
МИД Италии вызвал посла России в Риме после задержания российского дипломата по обвинению в шпионаже, заявил РИА Новости представитель ведомства.
11:26
На границе Китая с Мьянмой зафиксирован всплеск случаев коронавируса
В китайском городе Жуйли, граничащем с Мьянмой, введут недельный домашний карантин для жителей и организуют массовое тестирование на коронавирус после сообщения о новых случаях инфицирования.
11:06
В России за сутки выявили 8275 случаев коронавируса
В России в течение суток у 8275 человек подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Общее число случаев достигло 4 545 095. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.
11:02
Гвардиола: Агуэро незаменим для «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение форварда Серхио Агуэро покинуть клуб по истечении контракта в конце сезона.
10:55
В Ставрополе осуждена группа хакеров, пытавшихся похитить деньги у банка
Ставропольский суд вынес приговор группе хакеров, которые пытались похитить более 1,1 млрд рублей у местного банка.
10:53
Москвина — о словах Бойковой: не вижу повода для дискуссий
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, как отреагировала на фразу своей подопечной Александры Бойковой, сказанную после объявления оценок на чемпионате мира в Стокгольме.
10:45
В Италии двух человек задержали по обвинению в шпионаже в пользу России
В Италии российского офицера, работающего при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии задержали по обвинению в шпионаже.
10:39
Лыжница Рочева: пусть норвежцы соревнуются среди астматиков
Российская лыжница Ольга Рочева высказалась об использовании терапевтических исключений в сборной Норвегии.
10:39
Москвина не считает сюрпризом победу Мишиной и Галлямова на ЧМ по фигурному катанию
Тамара Москвина, тренер фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, рассказала была ли для неё сюрпризом победа её подопечных в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме.
10:29
Совфед одобрил закон о президентских сроках
Совет Федерации одобрил закон, который, в частности, даёт право нынешнему главе государства вновь претендовать на два президентских срока.
10:29
Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону
Матвей Елисеев одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
10:23
Источник рассказал о крупном арсенале оружия в доме стрелка в Мытищах
Большой склад оружия и боеприпасов обнаружен после ликвидации пожара в частном коттедже в подмосковных Мытищах, откуда мужчина стрелял по сотрудникам МВД, ФСБ и Росгвардии.
10:22
Глава «Самбо-70» объяснил свои высказывания в адрес Рудковской
Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал свои высказывания о продюсере Яне Рудковской, жене двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
10:21
Президент Армении назначил нового замдиректора Службы национальной безопасности
Президент Армении Армен Саркисян назначил новым заместителем директора Службы национальной безопасности Андраника Симоняна.
09:57
Устроившему стрельбу в Мытищах посмертно проведут психиатрическую экспертизу
Мужчине, устроившему стрельбу в Мытищах, посмертно проведут психиатрическую экспертизу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.
09:50
Губерниев прокомментировал поражение сборной России от Словакии в отборе на ЧМ-2022
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о поражении сборной России от национальной команды Словакии в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
09:36
Кабмин продлил упрощённый порядок регистрации безработных
Российское правительство приняло решение о продлении упрощённого порядка регистрации безработных.
09:29
Фетисов считает, что Буре сумел бы побить рекорд Гретцки, если бы играл в НХЛ всю карьеру
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказал мнение, что знаменитому российскому форварду Павлу Буре было по силам побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
09:20
В Новосибирске поступили сообщения о минировании ряда объектов
В Новосибирске проводится эвакуация мэрии из-за поступившего по электронной почте сигнала о якобы минировании здания.
09:20
Москвина удивлена, что её совет Щербаковой перейти в парное катание кто-то воспринял всерьёз
Заслуженный тренер России Тамара Москвина объяснила свой совет чемпионке мира 2021 года фигуристке Анне Щербаковой перейти в парное катание.
09:09
Прядкин назвал обидным поражение сборной России от Словакии в отборе на ЧМ-2022
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Словакии в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
09:07
На Кубани начата проверка после отравления детей угарным газом
На Кубани начата проверка после госпитализации пятерых детей в результате отравления угарным газом, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.
08:56
«Орландо» прервал шестиматчевую победную серию «Клипперс» в НБА
«Орландо Мэджик» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
08:53
В России проведено более 120 млн тестов на коронавирус
Российские медики провели свыше 120,2 млн тестов на выявление коронавируса. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
08:46
Рублёв обыграл Чилича и вышел в 1/4 финала турнира ATP в Майами
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над хорватом Марином Чиличем в матче четвёртого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами.
08:39
Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго»
«Каролина Харрикейнз» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:33
На Украине за сутки выявили 11 226 случаев коронавируса
На Украине за сутки выявили 11 226 случаев коронавируса, 6405 человек выздоровели, 407 умерли от осложнений.
08:20
35 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Детройт» в матче НХЛ
«Флорида Пантерз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:16
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 марта
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 31 марта.
08:12
Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:00
На Кубани пять детей отравились угарным газом
На Кубани пятерых детей госпитализировали из-за отравления угарным газом, в частном доме была неисправность газового оборудования. Об этом сообщили в МЧС.
07:44
Ряд стран намерен купить российскую вакцину от COVID-19 для животных
Компании из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура проявили интерес к российской вакцине от коронавируса для животных, рассказал замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.
07:28
В Москве 31 марта ожидается до +10 °С
В Москве в среду, 31 марта, ожидается облачность с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха составит до +10 °С.
07:15
Рубль снижается к доллару
В начале торгов в среду, 31 марта, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.