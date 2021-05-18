ERR: картошка вместо цветов — центр Тарту украсила овощная клумба

01:57
Байден провёл телефонные переговоры с премьером Израиля
Президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
01:40
Губернатор оценил состояние пострадавших при ЧП с вертолётом под Архангельском
Пострадавшие при крушении вертолёта под Архангельском находятся в состоянии средней степени тяжести, они доставлены в архангельскую областную больницу. Об этом сообщил глава Архангельской области Александр Цыбульский.
01:22
Блинкен провёл телефонные переговоры с главой МИД Израиля
Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с главой МИД Израиля Габи Ашкенази. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
01:05
В Бразилии выявили более 29 тысяч случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 29 916 и достигло 15 657 391.
01:00
Роналду вывез все свои автомобили из Турина
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вывез все свои автомобили из Турина.
00:47
В посольстве рассказали о вывозном рейсе россиян из Непала
Вывозной рейс из Непала утром во вторник, 18 мая, вернёт около 300 россиян на родину. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в Непале Михаил Сковородников.
00:43
Источник: Кейн сообщил «Тоттенхэму» о намерении покинуть клуб
Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн сообщил клубу о желании покинуть команду по окончании сезона.
00:29
Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС провели переговоры
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора заявили, что израильтяне и палестинцы должны иметь равную степень свобод и безопасности.
00:28
«Зенит» вернётся из отпуска 14 июня
Футболисты петербургского «Зенита», ставшего чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), ушли в отпуск.
00:15
Овчинников вспомнил, как во время конфликта с Сёминым посоветовал тренеру самому стать в ворота
Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников рассказал, что после поражения от «Ювентуса» (0:3) в первом раунде Кубка УЕФА в 1993 году у него вспыхнул конфликт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
00:11
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за сутки в мире выявили 589 677 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
00:00
«Зенит» улучшил свою позицию в рейтинге самых ценных футбольных брендов мира
Петербургский «Зенит» занял 33-е место в рейтинге самых ценных футбольных брендов планеты.
23:54
Глава Генштаба армии Израиля рассказал о сроках операции в Газе
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется.
23:47
Правительство выделило более 1 млрд рублей на проведение международных соревнований в России
Правительство России выделило более 1 млрд рублей на подготовку и проведение международных спортивных соревнований, которые должны пройти на территории страны в течение ближайших двух лет.
23:40
На севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля в населённом пункте Мисгав Ам сработали сирены воздушной тревоги. Об этом информирует пресс-служба израильской армии.
23:34
В Петербурге начал работу книжный фестиваль
В Санкт-Петербурге начал работу фестиваль «Книжные аллеи».
23:33
В России продали более 56 тысяч импортных легковых автомобилей в I квартале
В России в I квартале 2021 года продали более 56 тыс. новых легковых автомобилей, произведённых за рубежом, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
23:32
Кардиолог рассказал о связи повышенного артериального давления с ожирением
Врач-кардиолог АО «Медицина» Денис Соколов рассказал о связи повышенного артериального давления с ожирением.
23:31
Прыгун в высоту Иванюк превзошёл лучший результат сезона в мире
Бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в прыжках в высоту россиянин Илья Иванюк превзошёл лучший результат сезона в мире.
23:30
Синоптик прокомментировал жару в Центральной России
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус прокомментировал жару в Центральной России.
23:26
В Москве скончалась вдова разведчика Филби
Вдова советского разведчика Кима Филби Руфина Пухова-Филби скончалась в Москве в возрасте 88 лет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на члена Совета по правам человека и столичной ОНК Еву Меркачёву, которая была знакома с Пуховой-Филби.
23:17
В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Тверской области выявили 73 случая коронавируса. Выздоровели 18 человек.
23:17
Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко сыграет в первом матче плей-офф НХЛ
Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко примет участие в дебютном матче первого раунда розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».
23:14
Кардиолог рассказал о мерах безопасности в 30-градусную жару
Доктор медицинских наук врач-кардиолог Юрий Конев рассказал о мерах безопасности в 30-градусную жару.
23:14
Исследование: 90% россиян сталкивались с телефонными мошенниками
Согласно исследованию Tinkoff Data, 90% россиян сталкивались с телефонными мошенниками.
23:13
В Ульяновской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
В Ульяновской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.
23:11
Эксперт рассказал о признаках недобросовестного работодателя
Основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров рассказал о признаках недобросовестного работодателя.
23:10
Врач дал советы дачникам на случай жары
Врач-гериатр Юрий Конев дал советы дачникам на случай жары.
23:09
Эрдоган проклял австрийские власти за поднятие флага Израиля
Президент Турции Тайип Эрдоган резко отреагировал на решение австрийских властей поднять над некоторыми федеральными зданиями в Вене израильские флаги.
23:06
Онколог напомнил о вреде слишком частого пребывания на солнце
Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев напомнил о вреде слишком частого пребывания на солнце.
23:02
Москалёва и Ерёмин проиграли команде Южной Кореи на ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар
Российские кёрлингисты Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин в проиграли команде Южной Кореи в первом матче чемпионата мира среди смешанных пар.
22:59
В МИД России оценили возможность контактов в нормандском формате
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко оценил возможность участия российской стороны в контактах в нормандском формате.
22:53
В ассоциации «Росчайкофе» прокомментировали ситуацию в Индии
Генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия прокомментировал ситуацию с производством чая в Индии на фоне пандемии.
22:52
Крал считает, что готов к переезду в АПЛ
Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал признался, что считает себя созревшим для переезда в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
22:51
В Родительском комитете прокомментировали антитеррористические требования к лагерям
Сопредседатель общественной организации «Родительский комитет» Михаил Богданов прокомментировал антитеррористические требования к лагерям.
22:50
Терапевт дал советы по акклиматизации во время поездки на юг
Врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко дал советы по акклиматизации во время поездки на юг.
22:43
Мишустин примет участие в пуске термоядерной установки
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения Курчатовского института примет участие в пуске термоядерной установки токамак Т-15МД.
22:36
Денисов: Кикнадзе — неадекватный человек
Бывший полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Игорь Денисов высказался о бывшем генеральном директоре железнодорожников Василие Кикнадзе.
22:29
Один человек погиб в результате падения вертолёта в Архангельской области
В Архангельской области один человек погиб и двое пострадали в результате падения вертолёта Robinson. Ещё один человек пропал без вести.
22:23
ЦСКА обыграл «Зенит» в первом полуфинале Единой лиги ВТБ
В пером матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ московский ЦСКА одержал победу над петербургским «Зенитом».
22:21
Глава медицинской и научной комиссии МОК выступит на Всемирном саммите спорта в Екатеринбурге
В Екатеринбург приедет глава медицинской и научной комиссии Международного олимпийского комитета Фабио Пигоцци для участия во Всемирном саммите спорта и бизнеса «СпортАккорд — 2021».
22:18
На инвестпортале Москвы появился новый раздел для девелоперов
В сервисе «Московский инвестор» столичного инвестиционного портала заработал новый раздел «Строительство».
22:17
Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Севастополе
Спасатели предупредили об усилении ветра в Севастополе во вторник, 18 мая.
22:16
В Подмосковье выросло число школьников, ставших призёрами на олимпиадах
В Московской области выросло число школьников, ставших призёрами на олимпиадах.
22:14
В «Аэрофлоте» сообщили о ситуации с рейсами авиакомпании в Турцию
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила большинство рейсов в Турцию на июнь, кроме разрешённых двух полётов в неделю в Стамбул. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика Михаила Демина.
22:14
Хохлов назвал тройку лучших тренеров РПЛ по итогам сезона-2020/21
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, работа каких наставников в Российской премьер-лиге (РПЛ) его впечатлила больше всего в прошлом сезоне.
22:04
ЕС продлил на год режим санкций за киберпреступления
Совет ЕС продлил на год — до 18 мая 2022 года — действие режима санкций за киберпреступления.
22:00
Тренер Чупкова прокомментировал непопадание пловца в финал ЧЕ на дистанции 100 м брассом
Личный тренер российского пловца Антона Чупкова Александр Немтырёв прокомментировал непопадание своего подопечного в финал на дистанции 100 м брассом в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
21:52
В Омской области выявили 57 случаев COVID-19 за сутки
За сутки в Омской области выявили 57 случаев коронавируса.
21:51
В Греции за сутки выявили 1402 новых случая коронавируса
В Греции за сутки выявили 1402 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.