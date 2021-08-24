BFM TV: жители северных кварталов Марселя вынуждены бежать от разгула преступности

Всё больше жителей северных кварталов Марселя уезжают из города в поисках более спокойной жизни: с начала лета в этом районе зафиксировали рост насилия, передаёт BFM TV. Так, недавно конфликт между наркодилерами привёл к перестрелке, в которой погибло четыре человека.

Северные кварталы Марселя — место, чьи секреты хорошо изучил Жан-Мари. Он живёт здесь с детства. Несмотря на кратковременные переезды, он всегда сюда возвращался. Однако сейчас отсутствие безопасности заставляет его планировать очередной переезд.

ЖАН-МАРИ, житель Кастеллана (район Марселя): Понятно, что когда я утром просыпаюсь и иду работать, я не говорю себе: «Да, всё хорошо, жизнь прекрасна». Нет, я говорю: «Надеюсь, что ничего не произойдёт». Или когда я слышу, что была перестрелка в том или другом микрорайоне, я надеюсь, что она не случится здесь. В любой момент здесь могут появиться парни и устроить стрельбу.

Это не единичный случай: здесь уже почти два года растёт число запросов на переезд. Жители северных кварталов, главным образом семейные, хотят уехать оттуда с одним и тем же желанием — вернуться к спокойной жизни.

ЛИОНЕЛЬ РУАЙЕ-ПЕРРО, председатель компании по аренде социального жилья 13 Habitat: Причина, которую каждый раз называют, всегда одна и та же: проблемы безопасности, проблемы преступности, также проблемы на подходе к школе, которые особенно сильно волнуют родителей. Таким образом, нельзя отрицать существующее положение дел, и это тенденция, которая от месяца к месяцу укрепляется.

С начала лета Марсель снова столкнулся с ростом насилия. На прошлой неделе в северных кварталах во время разборок наркодилеров убили четырёх человек.