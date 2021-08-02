Le Figaro: «пропадают и не возвращаются» — морская полиция не справляется с угоном яхт и лодок из французских портов

Угон частных судов из французских портов превращается для прибрежных городов Франции в настоящую проблему, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, ежегодно более тысячи лодок и прогулочных яхт становятся добычей преступников, и всего 5% возвращается к законным владельцам. По словам представителей морской жандармерии, чаще всего злоумышленники используют краденые лодки для перевозки наркотиков или транспортировки нелегальных мигрантов.

Как и каждую ночь, капитан порта Кап-д'Агд патрулирует берег, чтобы обеспечить безопасность яхтсменов и 5 тыс. судов, пришвартованных в одном из крупнейших морских портов Франции, пишет Le Figaro. C тех пор как прошлым летом всего в нескольких милях от этого места угнали два судна, надзиратели неусыпно следят за происходящим, отмечает издание. «Если у нас есть сомнения, мы спрашиваем у человека название его лодки: если он не знает его, мы сразу же понимаем, что это вор. Бывает, что мы ловим таких молодых людей, которые забирают лодку на один вечер», — сообщает сторож порта.

Однако если некоторые лодки крадут в ночное время для вечеринки и находят ранним утром, то большинство угнанных судов никогда не возвращаются — к огорчению владельцев, не подозревающих, что их лодка была переоборудована для торговли наркотиками или транспортировки мигрантов. «Обычно воры пересекают океан, чтобы добраться до Южной Америки, Магриба или Балкан, где местная мафия перепродаёт лодки или использует их для своих перевозок», — цитирует газета командира сыскного отдела морской жандармерии Франка Вейна.

Но если одни злоумышленники предпочитают ограничиваться воровством запчастей, то другие, более безрассудные, не стесняются угонять и большие парусники, чтобы перевезти несколько сотен килограммов наркотиков, отмечает газета. «Они, как правило, нацеливаются на парусники Атлантического побережья, длиной от 10 до 16 метров, способные преодолевать большие расстояния», — рассказывает командир Вейн. При угоне судна именно эти критерии позволяют морской жандармерии определить, было ли судно украдено преступной организацией.

Так вышло с парусником Marseval, угнанным из порта Кап д'Агд и обнаруженным следователями несколько дней назад: благодаря широкому освещению в социальных сетях, прогулочное судно было перехвачено недалеко от острова Гомера на Канарах. Один из двух грабителей был задержан испанскими властями и вскоре должен быть экстрадирован во Францию: ему грозит до нескольких лет тюремного заключения.

Однако находка парусника и его угонщика остаётся редким фактом, замечает издание. Похитители лодок часто оказываются опытными профессионалами, поясняет Франк Вейн. Прибывшие из стран Восточной Европы и спонсируемые мафиозными группировками преступники обычно обшаривают сектор в течение месяца, прежде чем совершить кражу. «Шайки состоят, как правило, из молдаван, поляков или литовцев. Они проводят ночи в фургонах или дешёвых отелях, пока не находят порт, где канал работает хорошо. Они закрепляются там, пока не исчерпают свои ресурсы. Так, в прошлом году мы арестовали команду из четырёх поляков, которым мы предъявили более 60 обвинений в кражах лодок и моторов», — вспоминает жандарм.

После совершения кражи дело решается в течение нескольких часов: злоумышленники красят лодку краской и меняют название и регистрацию. «После того как лодка украдена, следов не остаётся, в отличие от кражи в квартире, где воры часто оставляют следы взлома. Морская среда сложна с точки зрения криминалистики, учитывая международный характер этой подвижной преступности, а также проблему, связанную с международным сотрудничеством в сфере правосудия», — сетует командующий сыскным отделом жандармерии Бретани полковник Мане.

Но преступники из организованных преступных группировок не единственные, кто создаёт проблемы, отмечает издание. Кроме них на севере Франции в Па-де-Кале действуют многочисленные сети контрабандистов, организующих подпольные переправы через Ла-Манш. Это явление набирает обороты и с каждым днём все больше беспокоит власти: к примеру, 19 июля почти 430 мигрантов погрузились на самодельные лодки, надеясь добраться до британских берегов.

За организаторами нелегальной миграции стоит целая сеть угонщиков, которые присваивают не только рыбацкие лодки, но и прогулочные суда. «Некоторые покупают 10-метровые надувные лодки в интернете, а затем воруют двигатели в портах. Другие предпочитают воровать сразу полужёсткие или «Зодиаки», — сообщает командир морской жандармерии.

Понятно, почему яхтсмены готовы на все, чтобы защитить своё имущество: как не беспокоиться, когда известно, что 1200 прогулочных судов ежегодно угоняются и только 5% из них бывают найдены, пишет автор статьи, ссылаясь на исследование, проведённое для страховой компании CED. Зимой некоторые даже нанимают персонал, чтобы следить за судном. Другие советуют снять мотор при длительной стоянке. Но в основном популярность набирают GPS-трекеры: эта технология позволяет на расстоянии видеть, перемещается ли лодка, и предупреждает капитана в случае кражи.

Однако Вейн считает, что «чудодейственного средства» от краж не существует. «Конечно, есть системы противодействия краже лодок, но если бандит настроен решительно, даже если вы находитесь на своём судне, он найдёт способ украсть его у вас, не стесняясь напасть, если это необходимо», — констатирует он. «Их ничто не останавливает, — соглашается полковник Мане. — Тюремная камера — часть жизненного пути этих угонщиков. Таковы профессиональные риски».