Daily Mail: слишком вежливые британцы страдают от телефонных мошенников

Недавние исследования показывают, что британцы всё чаще становятся жертвами телефонного мошенничества, поскольку хорошее воспитание не позволяет им сразу повесить трубку, чтобы прервать разговор с незнакомцами. При этом преступники не стесняются пользоваться тем, что в период пандемии люди зачастую оказываются в домашней изоляции: за это время общее количество звонков от мошенников выросло почти втрое, сообщает Daily Mail.

Согласно последним данным, многие британцы рискуют стать жертвами телефонного мошенничества, потому что они слишком вежливы, чтобы просто взять и повесить трубку. Новое исследование показало, что с марта прошлого года каждому британцу в среднем поступило более 180 подозрительных телефонных звонков, пишет Daily Mail.



Причём специальный анализ, проведённый подразделением банка Santander UK, выявил, что во время пандемии коронавирусной инфекции количество звонков от мошенников выросло почти в три раза — оно увеличилось на 189% в среднем. Между тем 47% британцев не могут сразу повесить трубку, отмечается в статье, а каждый пятый опрошенный считает, что это просто «было бы невежливо».



Преступники активно пользуются тем, что из-за пандемии многие ощущают тревогу и неуверенность. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет лишь 38% заявили, что в состоянии уверенно справляться с так называемыми холодными звонками от неизвестных людей и компаний.



В то же время среди респондентов старше 65 лет около 89% ощущают себя абсолютно уверенно, если к ним поступают подозрительные звонки, отмечается в исследовании. И лишь 7% из этой категории рассказали, что им приходилось становиться жертвами обмана по телефону.



«Наше исследование показывает, насколько убедительными могут быть мошенники: почти половина людей, которые стали жертвами мошенничества посредством холодных звонков, рассказали, что мошенники, которые их обманули, вели себя дружелюбно и вежливо», — отметил в интервью Daily Mail Дэйв Лоу, глава отдела по борьбе с мошенничеством в Santander UK.



Ознакомившись с результататами исследования, этот банк решил запустить специальную кампанию с целью повысить осведомлённость британцев и предупредить их об опасности телефонного мошенничества. Эта кампания призвана научить потенциальных жертв отвечать на любые подозрительные звонки вежливым отказом, не боясь при этом показаться невежливыми, говорится в статье.