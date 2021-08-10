Le Figaro: убийство священника нелегалом из Руанды демонстрирует беспомощность Франции в борьбе с преступностью и миграцией

Убийство французского священника нелегальным мигрантом из Руанды демонстрирует совершенную неспособность Франции справиться с проблемами преступности и миграции, пишет Le Figaro в редакционной статье. Как подчёркивает издание, убийца находился на территории Франции незаконно и подлежал депортации, но после ареста за поджог собора в Нанте год назад получил подписку о невыезде, которая препятствовала его выдворению из страны.

Во французском департаменте Вандея мигрантом из Руанды был убит священник, сообщает в редакционной статье заместитель главного редактора Le Figaro Ив Треар. По словам журналиста, убийца, уже судимый за поджог собора в Нанте в прошлом году, сдался сам. Хотя французские католики в последние годы сильно пострадали от исламского терроризма (в 2016 году отец Жак Амель был зарезан в своей церкви в Сент-Этьен-дю-Рувре, а в октябре прошлого года в результате нападения погибли двое прихожан и священник базилики Нотр-Дам-де-Нис), на этот раз исламизм не был причиной трагедии. Убийца священника Оливье Мэра — католик, которого покойный великодушно принял в своей общине в Сен-Лоран-сюр-Севр.

Эта трагедия по праву вызывает возмущение, поскольку иллюстрирует, почти карикатурную беспомощность Франции в борьбе с преступностью и нелегальной иммиграцией, уверен автор статьи. Как замечает Треар, эти две темы, как бы ни противились этому «нравоучители», часто связаны между собой.

Прибыв в 2012 году из Руанды, 31-летний Эммануэль Абайзенга не получил убежища во Франции. Ему несколько раз было отказано в удовлетворении ходатайства, а в ноябре 2019 года было назначено требование покинуть территорию страны. Однако за этим решением, как и в подавляющем большинстве случаев уже долгие годы, не последовало действий, подчёркивает обозреватель.

Хуже того, через несколько месяцев мигрант устроил пожар в соборе Нанта, где он трудился без документов в качестве добровольца. В результате выходец из Руанды вначале был помещён под стражу, а затем отпущен под подписку о невыезде в ожидании суда, назначенного на 2022 год, — то есть получил статус, который с правовой точки зрения препятствует высылке, поясняет журналист. «После попустительства властей — кафкианское точечное восприятие реальности со стороны юстиции», — негодует Треар.

Как сообщается, ранее убийца обвинял Францию в том, что она не узаконила его нахождение в стране. Кроме того, он страдает психическими расстройствами. «Одно можно сказать наверняка: французские власти ответственны и виновны в его незаконном присутствии на нашей земле», — заключает автор статьи.