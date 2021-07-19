Times: жестокость и трата денег — тюремное заключение незаконных мигрантов обойдётся британцам дороже их содержания

Палата общин британского парламента рассмотрит законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за пересечение границы мигрантами «без действующего разрешения на въезд», сообщает The Times. По данным исследования Совета по делам беженцев, расходы на тюремное заключение беженцев будут в пять раз выше расходов на их содержание в системе по оказанию поддержки просителям убежища.

Предложение Министерства внутренних дел Великобритании во главе с Прити Пател по ужесточению иммиграционного законодательства обойдётся налогоплательщикам в сумму до ₤412 млн в год, сообщает The Times со ссылкой на исследование Совета по делам беженцев.

Вечером в понедельник Пател сообщит членам палаты общин, что беженцам, прибывающим в страну легальным путём, с октября будет предоставлен бессрочный вид на жительство, и, напротив, тех, кто пересекает границу «без действующего разрешения на въезд» ждёт уголовная ответственность. После выступления министра парламентарии проголосуют за законопроект, по которому наказание за это преступление составит до четырёх лет заключения.

По данным издания, в прошлом году Ла-Манш нелегально пересекли 8 420 человек. По старым правилам привлечь к ответственности можно было бы только несколько десятков из них, так как преступление «въезд в страну без разрешения» технически не распространяется на мигрантов, перехваченных в территориальных водах и доставленных на берег пограничными силами.

Новые правила позволили бы осудить большинство из этих нелегальных мигрантов, так как уголовная ответственность будет распространяться и на тех, кого перехватили и сопроводили в безопасное место пограничные силы.

Однако, согласно исследованию Совета по делам беженцев, содержание в тюрьме нелегальных мигрантов может обойтись Великобритании в ₤412 млн ежегодно, или ₤1,65 млрд за четыре года заключения. По данным благотворительной организации, расходы на тюремное заключение беженцев будут в пять раз выше расходов на их содержание в системе по оказанию поддержки просителям убежища.

Более того, по результатам опроса, проведённого организацией совместно с аналитическим центром British Future, большинство британцев не поддерживают законопроект. Так, трое из пяти жителей Туманного Альбиона согласны с тем, что система предоставления убежища нуждается в улучшении, однако они полагают, что любые реформы должны сохранять основной принцип — необходимо предоставлять защиту тем, кто в ней нуждается. Более половины опрошенных согласились с тем, что каждый мигрант должен рассчитывать на справедливое рассмотрение прошения о предоставлении убежища.

«Обращение с уязвимыми мужчинами, женщинами и детьми, которые подвергли свою жизнь риску, чтобы оказаться в безопасности в Великобритании, как с преступниками, — это не только трата денег налогоплательщиков, но и жестокий, безжалостный и бессердечный ответ правительства», — заявил исполнительный директор совета Энвер Соломон.

The Times напоминает, что схема переселения является основным способом получения убежища в Великобритании. В настоящее время правила подразумевают, что беженцы могут оставаться в стране в течение пяти лет, после чего могут подать заявление на разрешение остаться на неопределённый срок. Однако с октября схема позволит получить бессрочный вид на жительство. Те же, кто прибывает в Великобританию нелегально, смогут подать заявление только на временное поселение, которое будет неоднократно пересматриваться до тех пор, пока мигранты не смогут вернуться в безопасную страну.

Ожидается, что в своём выступлении в палате общин Пател выступит в защиту изменения правил, указав на «щедрость» британского народа к беженцам. В частности, по данным главы Министерства внутренних дел, с 2015 года в страну из регионов, раздираемых конфликтами, переехали более 25 тыс. человек.