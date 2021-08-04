Le Figaro: на юге и на севере — проблемы с мигрантами окружили Францию со всех сторон

В то время как на севере Франции пограничные службы борются с беспрецедентным ростом попыток со стороны мигрантов пересечь Ла-Манш и добраться до берегов Англии, на юге страны власти не справляются с потоком беженцев, проникающих в страну через итальянскую границу, пишет Le Figaro. При этом политики и местные власти жалуются на отсутствие правовых средств для борьбы с нелегалами, отмечает газета.

За очарованием туристических названий коммун региона О-де-Франс скрываются поселения, сильнее других затронутые нелегальной иммиграцией, пишет Le Figaro. Отныне по распоряжению префектуры здесь запрещено продавать или покупать более 10 л топлива для наполнения канистр. Как поясняет издание, эта мера, принятая сроком на два месяца, призвана остановить поток небольших моторных лодок, которые контрабандисты «набивают» мигрантами для переправки в Британию. Каждый кандидат на пересечение Ла-Манша платит не менее €3 тыс. организации, которая берётся его перевезти.

Как сообщается, с 1 января текущего года к берегам Англии причалили более 8 тыс. нелегалов на борту не менее 350 самодельных судов — эритрейцы, суданцы, афганцы, иракцы, сирийцы. За тот же период шесть из них погибли в море, а трое числятся пропавшими. 19 июля 2021 года был поставлен рекорд: за день на берег Кента высадились 430 человек.

«Происходит то, что казалось немыслимым: мигранты теперь пересекают Ла-Манш сотнями каждую неделю, рискуя своей жизнью, иногда с женщинами и детьми, на надувных лодках», — сетует судебный работник, специализирующийся на спорах о предоставлении убежища. С его точки зрения, это «фиаско для государственной власти».

Как передаёт газета, в связи с ухудшением ситуации в Ла-Манше министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обратился за помощью к Агентству Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex), сосредоточившемуся на ситуации в Средиземноморье, с просьбой заняться проблемами на севере Европы.

Тем временем, феномен «мелких лодок» не нов, замечает издание. Он появился в 2018 году после ликвидации лагеря беженцев в Кале в 2016 году и закрытия доступа в порт Кале. Три года спустя, как и его предшественники, Жеральд Дарманен вынужден участвовать в «ритуале» совместного заявления со своим британским коллегой, обещая «усиление средств» наблюдения, в том числе воздушного и прибрежного патрулирования во Франции. В свою очередь, Лондон обязуется выплатить €62,3 млн Парижу на период 2021—2022 годов в соответствии со старым соглашением, подписанным в Туке, согласно которому Франция обеспечивает охрану британских берегов за плату.

«Нашему министру внутренних дел потребовалось шесть месяцев ожесточённых переговоров, чтобы получить эту сумму. Он делает всё возможное, но вопрос выходит за рамки его компетенции», — отмечает президент региона О-де-Франс Ксавье Бертран. По мнению политика, эта проблема должна решаться на уровне глав государств, а франко-британские соглашения должны быть пересмотрены, однако «политической воли для продвижения этого дела во Франции больше нет». Бертран, объявивший о своём намерении баллотироваться на пост президента республики, признаёт правоту МВД, указывающего, что 60% мигрантов, прибывших в Кале, попадают туда через Бельгию. «Но надо сказать почему это происходит: потому что бельгийцы жёстко применяют свои законы, а мы свои — вяло», — настаивает глава региона.

Местный префект, в свою очередь интересуется: «какие судебные последствия влекут регулярные перекрытия кольцевой дороги Кале мигрантами и теми, кто их поощряет?» Местный комиссар полиции уточняет, что эти действия часто представляют собой диверсии, организованные контрабандистами и группами активистов — сторонников открытых границ с целью отвлечь внимание сотрудников Службы безопасности от пограничных пунктов, где в это время проводятся попытки массового ночного перехода. «Призвание Ла-Манша не в том, чтобы становиться морским кладбищем», — предостерегает президент региона О-де-Франс. Депутат партии «Республиканцы» от региона Приморские Альпы Эрик Чиотти имеет своё видение ситуации. «По сути, Жеральд Дарманен пришёл на свой пост, чтобы порадоваться укреплению стратегии, согласно которой Франция держит на своей территории мигрантов, которых не хотят принимать британцы», — уверен политик.

При этом миграционное давление на юге страны также не идёт на спад, отмечает издание. «Марокко, в частности, играет в опасную игру», — говорит высокопоставленный сотрудник пограничной полиции. По его словам, «регулярные потоки» мигрантов стекаются к испанским анклавам Мелилья и Сеута, а также к берегам Пиренейского полуострова и могут достигать 10 тыс. переселенцев в месяц, что в свою очередь приводит к усилению давления на франко-испанской границе.

«Я вижу это по своему департаменту, — признаётся Эрик Чиотти. — Становится всё больше переходов, что связано с удвоением числа мигрантов, прибывающих в Италию морским путём». По его словам, на итальянских берегах высаживается 2300 человек в неделю. И хотя эти потоки далеки от пиков, зафиксированных в 2015 и 2016 годах, когда в страну в среднем прибывало 5 тыс. мигрантов в неделю, «сегодня речь идёт об иностранцах, которые не ищут убежища, а являются экономическими мигрантами из стран, считающихся безопасными, таких как Тунис или Марокко», — подчёркивает Чиотти.

По его мнению, идея «права на убежище настолько искажена, что эта процедура международной защиты стала легальным способом незаконной иммиграции». «Девять из десяти получивших отказ в предоставлении убежища не депортируют в страну проживания после завершения процесса, они приезжают, чтобы из года в год раздувать количество нелегалов во Франции», — негодует депутат.

Высокопоставленный марсельский чиновник уверяет, что человеческих ресурсов, направленных на франко-итальянскую границу в количестве трёх моторизованных эскадронов жандармов, недостаточно, а имеющийся правовой арсенал неприменим на практике. В районе Ниццы «ассоциации и активисты, выступающие за права мигрантов, отправляются за этими нелегалами прямиком в Италию, чтобы доставить их на территорию нашей страны», — сетует Эрик Чиотти. По его словам, этих посредников невозможно привлечь к судебной ответственности, поскольку они не получают вознаграждения и поэтому приобретают что-то вроде иммунитета на гуманитарных основаниях.

Кроме того, «только десятая часть требований о выезде с территории Франции, вынесенных префектами, исполняется, в то время как принудительные депортации за пределы Шенгенской зоны затрагивают всего несколько тысяч в год», добавляет депутат. Притом что более 450 тыс. иностранцев без какого-либо правового статуса, по его оценкам, удерживаются на территории Франции.

Хотя на севере чек, полученный от британского правительства, может оказаться «полезным», на юге «миграционная проблема будет ещё более усиливаться в ближайшие месяцы, особенно после падения Кабула», считает другой депутат от партии «Республиканцы» Гийом Ларриве. Из-за этого скромный рост эффективности, на который надеялись благодаря реформам, начатым в период правления Эммануэля Макрона, может оказаться иллюзорным, предупреждает парламентарий.