Times: «хорошие деньги на плохие решения» — Лондон обвиняют в неспособности справиться с нелегальной миграцией

Число нелегальных мигрантов, прибывающих в Великобританию через Ла-Манш, за семь месяцев этого года уже превысило общее количество прибывших нелегалов за весь 2020 год, сообщает The Times. При этом британцы недовольны действиями правительства, считая бессмысленным выделение Франции ₤54 млн для усиления патрулирования пляжей и приобретение более передовых технологий для обнаружения контрабандистов.

Лондон и Париж договорились об ужесточении мер по борьбе с незаконной иммиграцией на фоне критики в адрес министра внутренних дел Великобритании Прити Пател за неспособность остановить рост числа мигрантов, пересекающих Ла-Манш, сообщает The Times.

В частности, во вторник число нелегальных мигрантов, достигших британских берегов с начала года, превысило рекордное количество прибывших в Великобританию нелегалов за весь 2020 год. В этом году Ла-Манш уже пересекли 8 474 человека.

Только за последние три дня берегов Туманного Альбиона достигли чуть менее тысячи человек. Как отмечает издание, контрабандисты поспешили воспользоваться хорошей погодой. При этом ожидается, что до конца лета число нелегальных мигрантов увеличится ещё на несколько тысяч.

Подобный наплыв беженцев заставил министров внутренних дел Великобритании и Франции, Прити Пател и Жеральда Дарманина, подписать соглашение о выделении дополнительно ₤54 млн на борьбу с нелегальной миграцией. Средства будут направлены на усиление патрулирования пляжей на севере Франции и приобретение более передовых технологий для обнаружения контрабандистов.

В частности, документ предусматривает, что количество полицейских, патрулирующих пляжи, чтобы препятствовать отправлению лодок с французского берега, увеличится вдвое и достигнет 200 человек. Кроме того, в распоряжение полиции поступят беспилотники, радиолокационная и тепловизорная аппаратура.

Впрочем, как британцы, так и французы осудили соглашение, сочтя, что Министерство внутренних дел «выбрасывает хорошие деньги на плохие решения». Ведомству припомнили заключённую с Парижем в ноябре сделку на сумму ₤28 млн с целью усиления патрулирования пляжей, которая так не смогла предотвратить рост числа нелегалов.

«Французы не собираются останавливать мигрантов, которые покидают Францию на маленьких лодках, чтобы добраться до берегов Великобритании. Давать им больше денег не имеет никакого смысла. Мы должны вернуть всех этих мигрантов во Францию», — заявил член парламента Великобритании Питер Боун.

Депутат Национального собрания Франции Пьер-Анри Дюмон также назвал выплату ₤54 млн Парижу бессмысленной, так как мигранты «найдут другое место для пересечения границы», учитывая протяжённость береговой линии. Кроме того, Дюмон предположил, что, даже если полиция будет контролировать всё французское побережье, беженцы могут попытаться попасть в Соединённое Королевство с Нормандских островов, из Бельгии или Нидерландов.

В свою очередь, в ведомстве поспешили выступить в защиту своего решения, отметив, что «правительство решает проблему нелегальной миграции». По словам Пател, Лондон не только проводит всестороннюю реформу системы предоставления убежища, но и борется с контрабандистами и пресекает попытки беженцев нелегально попасть в Великобританию, ужесточая уголовную ответственность за эти преступления.