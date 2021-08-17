Le Figaro: в Париже с наркотрафиком стали бороться с помощью «шоковой терапии»

Весной во время карантина разветвлённая сеть наркотрафика стала особенно сильно мешать жителям севера Парижа, поэтому власти запустили в трёх кварталах специальную программу по борьбе с оборотом запрещённых веществ, рассказывает Le Figaro. По словам главы комиссариата XVIII округа, в рамках «шоковой терапии» жандармы и полицейский спецназ прочёсывают районы, задерживают дилеров и их клиентов, конфискуют товар, а также проводят политику сдерживания, чтобы наркотрафик не переместился в соседние кварталы.

Рабочие районы Барбес и Гут-д‘Ор на севере Парижа в XVIII округе хотят избавиться от своих старых напастей, сообщает Le Figaro: здесь процветает изменчивая и разветвлённая сеть наркотрафика, где продаются различные запрещённые вещества. Весной этого года ситуация здесь осложнилась настолько, что Министерство внутренних дел Франции решило включить этот квартал наряду с двумя другими в программу по борьбе с наркотиками. Целью этой инициативы стало как никогда упорное преследование наркоманов и избавление от зон, где царит беззаконие.

«Крэк — эта антигуманная, агрессивная и возмутительная для всех токсикомания, — здесь укоренилась уже больше 30 лет назад, — напомнила глава центрального комиссариата XVIII округа Эммануэль Остер. — Долгое время токсикоманы прятались по старым пустующим домам, однако после бума в жилищном секторе они вышли на свет и с тех пор ищут убежища».

На пустующих улицах во время карантина их присутствие стало ещё более непереносимым, рассказывает французская газета. После ликвидации в 2019 году кошмарного «холма», откуда дилеры могли издалека заметить приближение полиции, наркотрафик переместился в районы Порт-де-ла-Шапель и Порт-д’Обервилье, а затем распространился главным образом вдоль линии трамвая T3 Bis, который стал естественным направлением для дилеров и их зомбированных клиентов.

Что касается бизнеса по продаже марихуаны, он расширяется с каждым годом и уже подбирается к холму Монмартра. Вездесущие дилеры появились и в районах Барбес и Гут-д‘Ор: как отмечает комиссар Остер, «благодаря переплетению зданий и проходов наркоторговцы заходят в вестибюль, а затем выходят на парковку, расположенную на другой улице». Чтобы обрубить наркотрафик, который подпитывает различные виды преступлений, этот квартал с 6 апреля участвует в программе «шоковой терапии». По словам Эммануэль Остер, ежедневно с 14:30 до 20:30 полицеский спецназ или жандармы на мотоциклах прочёсывают этот сектор, отслеживают ситуацию, штрафуют и прибегают к помощи сил немедленного реагирования. Как подчеркнула глава комиссариата, местные полицейские, которые знают даже тех, кто из-под полы торгует сигаретами, проводят вместе с органами внутренней безопасности очень обстоятельное расследование, чтобы на корню перерубить наркотрафик.

По информации издания, в ходе операции раскрыли четыре дилерские точки. В первой, где ежедневно совершалось до 250 сделок, 29 июня задержали девять наркопродавцов, перекупщиков и часовых. У них конфисковали около 38 кг гашиша, 4 кг марихуаны, кокаина, а также €30 тыс. В районе ввели «стратегию сдерживания» для того, чтобы трафик не мигрировал. В то же время социальных арендодателей призывают держать под контролем и закрывать парковки, где дилеры и токсикоманы спят.

Комиссар Эммануэль Остер отмечает, что отвоевание территории у наркоманов также происходит благодаря частным владениям. Она разработала схему комплексных мер реагирования в отношении заведений и магазинов, вокруг которых собираются наркоманы. Всего с 6 апреля полиция задержала 1215 человек и разоблачила 245 случаев хранения или перепродажи наркотиков, при этом изъяли 49 кг гашиша, а по крайней мере 38 тыс. человек остались под контролем правоохранительных органов: местное население часто склонно к неоднократным рецидивам, пишет Le Figaro.