France 2: парижан возмутило решение мэрии создать в парке временный притон наркоманов

Власти Парижа официально разрешили курильщикам крэка собираться в саду д’Эоль на севере столицы, где такое соседство сильно раздражает местных жителей, передаёт France 2. В мэрии признают, что это не лучшее решение проблемы, но оно является временной мерой, пока они рассматривают долгосрочные варианты.

Каждый вечер этот конец парижского парка официально зарезервирован за курильщиками крэка.

ТОКСИКОМАН: Тут зона, джунгли, люди напряжены…

Здесь совершенно безнаказанно проходит сбыт наркотиков, а их употребление немного больше скрыто от посторонних взглядов, чем раньше.

ТОКСИКОМАН: Мы знаем, что здесь нам не сбросят на голову бутылку с седьмого этажа, не сбросят пакеты с мусором… (Смеётся.) Потому что такое случается!

Открытие этого парка по ночам — временное решение, исполнение которого контролируют сотрудники мэрии.

ЯХИЯ БЕРКАНИ, отдел помощи бездомным мэрии Парижа: Сегодня было 120 человек, вчера — 200. Наша цель — ослабить напряжённость между местными жителями и наркоманами.

Потому что проблема с употреблением крэка в Париже кажется неразрешимой. Полтора года назад «холм» около станции метро Порт-де-ла-Шапель снесли, и наркотрафик благодаря вмешательствам полиции рассеялся по всему северу столицы, пока недавно не сконцентрировался вокруг площади Сталинградской битвы. Раздражённые драками и криками под окнами некоторые жители, по словам полиции, дошли до того, что выпускали фейерверки по токсикоманам.

В понедельник площадь очистили, и теперь по вечерам её охраняют стражи правопорядка. В срочном порядке было принято решение отогнать курильщиков дальше на 800 метров, в сад д’Эоль.

СЛУЖАЩИЙ МЭРИИ: Сад д’Эоль, вы знаете, где это?

ТОКСИКОМАН: Да-да, я знаю. Но я… я не хочу, мы хотим вести обычную жизнь…

Уже три дня эти служащие проходят весь квартал в порой бесплодных попытках их убедить.

ТОКСИКОМАН: Какой сад? Для чего?

СЛУЖАЩИЙ МЭРИИ: Чтобы отдохнуть!

ТОКСИКОМАН: Хорошо, согласен.

У местных жителей сложилось впечатление, что у них отобрали парк, потому что теперь из своих квартир они наблюдают такой вид днём и ночью: круглосуточный наркотрафик.

Этот мужчина в крайнем раздражении: к его 14-летней дочери приставал токсикоман.

ФРАНК ЖАЗЕДЕ, местный житель: Проблему переместили. Это своего рода паллиативное решение. Мы не можем вот так раз (щёлкает пальцами) — и решить, что в этом квартале произойдёт такое. Без консультации с жителями по этому вопросу, этой проблеме. Это закончится войной между нами и токсикоманами.

Префектура и мэрия Парижа признают, что этот парк — не лучшее решение, но, возможно, не самое плохое.

ЭММАНУЭЛЬ ГРЕГУАР, первый заместитель мэра Парижа: Это временно, и это решение нас совершенно не устраивает. Это просто место, где мы можем лучше всего вместе с полицией, ассоциациями, медицинскими и социальными службами ограничить влияние такого соседства.

В час ночи, когда ворота парка закрывают, лунатики под крэком снова разбредаются по всему району. Власти сообща обдумывают более долговременное решение для его реализации в ближайшие недели.

Дата выхода в эфир 20 мая 2021 года.