Le Figaro: Макрон уехал, наркодилеры остались — визит президента не помог бедному кварталу Монпелье победить преступность

В апреле этого года президент Франции посетил неблагополучный район города Монпелье, где незадолго до этого была ликвидирована точка сбыта наркотиков и похвастал эффективной политикой государства в борьбе с наркотрафиком, напоминает Le Figaro. Однако ещё до отъезда Макрона продажа запрещённых веществ в районе возобновилась, переместившись на несколько сотен метров, сообщает издание. Кроме того, в районе осталось ещё несколько пунктов продажи запрещённых веществ, которые никто не тронул, подчёркивает газета.

«Президент республики, кортеж его телохранителей и телекамер проехали мимо, а наркоторговцы остались», — констатирует Le Figaro, напоминая о визите Эммануэля Макрона в бедный квартал города Монпелье в конце апреля. Как сообщает газета, президент Франции тогда отправился в район О-де-Массан, преимущественно застроенный домами для социально-необеспеченных граждан, где был ликвидирован пункт продажи наркотиков, и расхваливал перед камерами «эффективность политики ликвидации дилерских точек».

На деле эта эффективность весьма относительна, поскольку, по словам местных жителей, торговая точка с тех пор переехала на расстояние всего в несколько сотен метров. «Они не стали дожидаться отъезда президента республики, чтобы снова начать работу. А если вмешается полиция, наркодилеры снова переместятся. Они очень подвижны. Приезд Макрона ничего не изменил», — рассказывает местный житель, проживший в этом районе почти десять лет. «Некоторые задержанные были освобождены до суда», — признаётся, в свою очередь, начальник отдела по борьбе с наркотиками и теневой экономикой службы безопасности департамента Эро. Как отмечает газета, его подразделение, несмотря на своё значение, состоит всего из десяти полицейских. Низкий уровень укомплектования Штатов препятствует проведению длительных и масштабных расследований.



В результате, в районе О-де-Массан укореняются наркодилеры, а жители уезжают. В то время как в целом в Монпелье ежегодно прибавляется около 2 тыс. жителей, «О-де-Массан — единственный район (в городе), который сталкивается с сокращением населения», — отмечалось в конце 2017 года в исследовании, проведённом для компании по благоустройству города Монпелье.



Бруно Менгибар из полицейского профсоюза SGP FO подтверждает: «есть все основания полагать, что наркоторговля немного переместилась или что она происходит в том же месте, но незаметно» . Кроме того, «в районе в любом случае есть другие торговые точки, к которым не притрагивались», добавляет ещё один обитатель квартала.

Жителям одного из жилых домов района удалось избавиться от наркодилеров только после вспышки агрессии со стороны последних, сообщает газета. В начале марта районный комитет, проводивший заседание в здании, был захвачен двумя молодыми людьми, которых позднее осудили. В своей жалобе члены ассоциации утверждали, что несколько человек, некоторые из которых были в капюшонах, угрожали им смертью. «Если вы не выйдете, я вытащу вас насильно. Я вас подожгу», — грозили нападавшие, по утверждению очевидцев. По результатам судебного разбирательства один из задержанных получил два года тюремного заключения, а другой — год. Полиция не стала дожидаться признания вины нападавших, чтобы ликвидировать точку сбыта наркотиков в здании, известную как пункт продажи всяческой контрабанды и находившуюся под усиленным наблюдением.



Как отмечает издание, в Монпелье есть и другие более известные по сравнению с районом О-де-Массан точки сбыта наркотических веществ — к примеру, в квартале Моссон, где уровень бедности составляет почти 60%. Полиция регулярно проводит там силовые операции, однако эта выгодная торговля всегда быстро «возрождается из пепла» после арестов.



Президент обещал предоставить Монпелье, испытывающему недостаток в людских ресурсов, всего 50 дополнительных сотрудников правопорядка — и не все они будут направлены на борьбу с наркотрафиком, подчёркивает газета. Тем временем, местные правоохранительные органы думают не только о репрессивных мерах борьбы с проблемой и размышляют о «ситуативной профилактике» преступлений, связанной с усовершенствованием городской среды. Устранение «слепых пятен», обрезка кустарников используемых как укрытие, установка перегородок на дороге, чтобы замедлить движение во время «родео», расчистка бесхозных гаражей может затруднить незаконную торговлю, которая, в свою очередь, учитывая прибыль, которая стоит а кону, всегда будет изобретать себя заново, заключает Le Figaro.