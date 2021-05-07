Frankfurter Allgemeine: от наркотиков в США умирает больше людей, чем от коронавируса

Пандемия коронавируса подстегнула опиоидную эпидемию в США, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. В последнее время больше людей в стране умирают вследствие употребления наркотиков, чем от коронавируса. Социальная изоляция, внезапная безработица и гибель близких от болезни приводят многих в отчаяние, что только обостряет опиоидный кризис в Америке.

Кризис с наркотиками в Америке резко обострился на фоне пандемии, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Джейсон Норелли, который сам был наркозависимым до 2001 года, сейчас регулярно помогает волонтёрской организации, оказывающей помощь людям на улице. Он раздаёт предметы, необходимые для употребления наркотиков, — например, чистые шприцы и спирт для дезинфекции мест укола. Также у него при себе всегда есть средство, противодействующее таким опиоидам, как героин, чтобы реанимировать наркоманов в случае передозировки. Делать это ему доводилось уже бессчётное число раз.

В последнее время Норелли стал замечать, что ему постоянно начали попадаться незнакомые лица. Это тревожный сигнал, который говорит о том, что кризис с наркотиками всё сильнее охватывает Сан-Франциско. Есть и другая тенденция, которая внушает ему беспокойство: чистые шприцы пользуются всё меньшим спросом. Вместо этого многие хотят получить фольгу и стеклянные трубки для употребления фентанила. Как поясняет издание, это тоже опиоид, но он может быть до 50 раз сильнее героина и действует заметно быстрее. Соответственно, выше и опасность передозировки. По сравнению с героином, его больше курят, чем вкалывают, — например, рассыпают порошок на фольге, подогревают зажигалкой и вдыхают пары через трубку.

«Фентанил вездесущ», — уверяет Норелли. Кроме того, он примерно вдвое дешевле героина и стоит около $40 за грамм. Однако фентанил и более коварен, потому что его концентрация часто оказывается разной. По рассказам Норелли, район Тендерлойн в центре Сан-Франциско всегда был известен как район наркотиков, но с начала коронавирусного кризиса ситуация только обострилась. Тротуары тут местами превратились в палаточные лагеря, а прохожие могут видеть, как ведётся торговля наркотиками.

Наблюдения Джейсона Норелли отражаются и в официальных статистиках: в прошлом году от передозировки в городе умерли 713 человек, что означает рост более чем на 60% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, число умерших от наркотиков превзошло смертность от коронавируса (250 случаев). В 517 случаях смерть наступила в результате употребления фентанила. Нынешний год не позволяет надеяться на то, что положение улучшится, и это «чертовски пугает», считает Норелли.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, то, что происходит в Сан-Франциско, можно наблюдать где угодно в Америке. По последним данным ведомств здравоохранения, за 12 месяцев вплоть до сентября 2020 года наркотики унесли жизни более чем 87,2 тыс. человек. Это на 29% больше, чем за предшествующие 12 месяцев, и так много, как не отмечалось ещё никогда. Особенно сильно положение ухудшилось в Калифорнии, однако это не единичный случай.

В таких сельских «опиоидных оплотах», как Западная Вирджиния и Кентукки, значительно увеличилось число смертей от наркотиков. «Когда наркодилеры выпустили на рынок фентанил, они создали монстра», — заявил недавно представитель ведомства по борьбе с наркотиками. А без эффективного противодействующего средства «наркан» статистика была бы намного хуже. В одном только Сан-Франциско с его помощью в прошлом году вернули к жизни после передозировки больше 4 тыс. человек.

Как поясняет издание, американский опиоидный кризис — это история в трёх актах. Истоком этой эпидемии считается распространение анальгетиков, отпускаемых по рецепту врача, примерно с 1996 года. Некоторые из таких средств были намного сильнее морфина, и вскоре их стали использовать для снятия всех возможных, даже лёгких болей, — и лишь позднее выяснилось, что эти обезболивающие препараты вызывают стойкую зависимость. Затем около 2010 года употребление опиоидов перешло от таблеток к героину, который зачастую было проще приобрести и который стоил дешевле. А в 2013 году началось распространение фентанила — чисто лабораторного препарата, который, в отличие от героина, не содержит никакого натурального опиума. Сегодня этот препарат распространяется всё более стремительно.

Специализирующийся на здравоохранении профессор Брендон Салонер из университета Джонса Хопкинса недавно провёл опрос среди людей, употребляющих наркотики, и многие его участники признались, что во время пандемии они начали принимать больше наркотиков, чем раньше. Многие рассказывали, что во время карантина они стали больше употреблять наркотики в одиночку, что особенно опасно, потому что тогда никто не сможет позвать на помощь в случае передозировки.

Кроме того, во время пандемии у многих стали возникать трудности с доступом к проверенным источникам наркотиков. У Салонера это вызывает беспокойство, потому что в таких условиях наркозависимые начинают приобретать препараты сомнительного происхождения, а это может оказаться фатальным. По оценкам экспертов, примерно половина всех смертей от приёма метамфетамина связана с употреблением смесей, в состав которых входят такие опиоиды, как фентанил.

Во время коронавирусного кризиса на людей многое навалилось: социальная изоляция, внезапная безработица, принудительное выселение, смерти родственников или друзей после заражения вирусом. Также пандемия затруднила доступ к «наркану» и другим медикаментам. Напротив, недостатка в нелегальных наркотиках, которые поступают в Америку на 90% из Мексики, во время пандемии не отмечается. Несмотря на ужесточение контроля, незаконные субстанции начали провозить вместе с обычной продукцией, например, в упаковках с детскими памперсами.

Помогающего наркоманам Джейсона Норелли из Сан-Франциско не удивляет тот факт, что экономическая нужда подстёгивает потребление наркотиков, — отчаяние этому способствует. По его словам, люди употребляют наркотики, чтобы почувствовать себя лучше. В его городе и без того наблюдалось огромное социальное неравенство, а пандемия только ухудшила ситуацию. Сейчас наркозависимые в Сан-Франциско умирают даже прямо посреди улицы.

Как отмечается в статье, пандемия спровоцировала среди наркозависимых и ещё один эффект: употребление наркотиков повышает предрасположенность к заражению коронавирусом и к особо тяжёлой форме его проявления. Кроме того, из-за своей зависимости наркоманы порой избегают обращаться за помощью к врачу.

Недавно уже возникала надежда, что американскую опиоидную эпидемию удастся остановить. В 2018 году число смертельных исходов снизилось впервые за десятилетия. Существенной причиной этого считается увеличившаяся доступность «наркана». Но уже через год после этого от наркотиков снова стало умирать больше людей, а коронавирус ещё сильнее обострил ситуацию.

Профессор Салонер боится делать прогнозы относительно того, будет ли окончание пандемии способствовать смягчению положения. Его тревожит тот факт, что пандемия, которая в одной только Америке унесла жизни более чем 570 тыс. человек, могла породить привычку к массовым смертям. Возможно, с этим как-то связано и то обстоятельство, что смертность от наркотиков в США приближается к отметке 100 тыс. случаев в год. Из-за пандемии ощущение необходимости срочно принимать меры может притупиться, опасается профессор университета Джонса Хопкинса.